Псковские «лошадницы» устроили бой на хлыстах из-за клиентов

В городском парке Пскова сегодня дежурят сразу несколько нарядов полиции. Пойти на такие меры стражи порядка были вынуждены после того, как организаторы прогулок на лошадях схлестнулись в жестокой битве на глазах у отдыхающих.

Ожесточенная битва за клиента развернулась на глазах у десятков отдыхающих в детском парке. Несколько девушек, которые предлагали людям за деньги покататься на лошадях, поругались, а потом и подрались. Причем, в ход пошли — не только кулаки, но и хлысты. Кто-то из прохожих пытался остановить баталию, но сам едва не пострадал. Из реплик, которые отпускали наездницы, выяснилось, что кто-то из них нарушил правила: вне очереди перехватил чужого клиента.



Оказалось, подобные инциденты в этом парке не редкость. В борьбе за место под солнцем владельцы лошадей пытаются устранить конкурентов. Ведь точка, как говорят наездники, едва ли не самая выгодная в городе. Здесь всегда много детей. А какой родитель откажет своему малышу — в удовольствии, например, посидеть на пони? Выяснять детали произошедшего теперь предстоит полицейским: девушки написали встречные заявления.



Впрочем, разобраться стражам порядка предстоит еще в одной, и, пожалуй, самой главной детали этого инцидента — как вообще организаторы конных прогулок появились в детском парке? Ведь подобный бизнес на этой территории давно запрещен. В городской администрации заявляют: бороться с регулярными конфликтами коневодов в одиночку уже устали.



Подробности — в репортаже.

