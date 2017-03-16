Поезд в США завалил снегом пассажиров на перроне: видео

В соцсетях недоумевают, почему американцы не убежали с платформы, а спокойно наблюдали за приближением снежной «лавины».
В Сети набирает популярность видеоролик, снятый на вокзале города Райнклифф в штате Нью-Йорк. На кадрах поезд на большой скорости разрезает сугробы, образовавшиеся на железнодорожных путях, и вызывает настоящую снежную «лавину». Снег обрушивается на головы стоящих на перроне пассажиров.
Видно, что многие люди продолжают смотреть в свои смартфоны. Автор ролика также не выключает камеру до последней секунды.
«Меня поражает, как много нормальных людей не могут хотя бы интуитивно понимать действие базовых законов физики в реальном мире», — недоумевает один из пользователей.
За сутки видео посмотрели около полумиллиона человек, сообщает РИА Новости.
Напомним, что на днях снежная буря Stella накрыла восточное побережье Соединенных Штатов. Обойдя большие города, буря обрушилась на американскую глубинку. В прибрежных районах Нью-Джерси объявили об опасности наводнения. В Вирджинии, Пенсильвании и Коннектикуте из-за обрывов линий электропередачи около 200 тысяч человек остались без света. Было остановлено движение поездов из Нью-Йорка и Вашингтона в Бостон. Жертвами непогоды в США стали 4 человека.
Видно, что многие люди продолжают смотреть в свои смартфоны. Автор ролика также не выключает камеру до последней секунды.
«Меня поражает, как много нормальных людей не могут хотя бы интуитивно понимать действие базовых законов физики в реальном мире», — недоумевает один из пользователей.
За сутки видео посмотрели около полумиллиона человек, сообщает РИА Новости.
Напомним, что на днях снежная буря Stella накрыла восточное побережье Соединенных Штатов. Обойдя большие города, буря обрушилась на американскую глубинку. В прибрежных районах Нью-Джерси объявили об опасности наводнения. В Вирджинии, Пенсильвании и Коннектикуте из-за обрывов линий электропередачи около 200 тысяч человек остались без света. Было остановлено движение поездов из Нью-Йорка и Вашингтона в Бостон. Жертвами непогоды в США стали 4 человека.
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