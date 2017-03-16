В Йемене русская гуманитарная миссия доставила еду семьям беженцев

Русская гуманитарная миссия доставила гуманитарную помощь в Йемен. Семьи беженцев получают продовольствие и предметы первой необходимости.

Ситуация в стране чрезвычайная. Почти во всех провинциях люди голодают, 17 миллионам человек не хватает продуктов.



В 2014 году в Йемене вспыхнул конфликт между повстанцами и правительством. Организованные ООН мирные переговоры не дали результата. Разрушены почти все сельскохозяйственные объекты, многих людей спасает только гуманитарная помощь.