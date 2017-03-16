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  • 16.03, 14:48
В Йемене русская гуманитарная миссия доставила еду семьям беженцев. армия и флот РФ, беженцы, гуманитарная помощь, Йемен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Йемене русская гуманитарная миссия доставила еду семьям беженцев

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В Йемене русская гуманитарная миссия доставила еду семьям беженцев

В Йемене русская гуманитарная миссия доставила еду семьям беженцев

    Русская гуманитарная миссия доставила гуманитарную помощь в Йемен. Семьи беженцев получают продовольствие и предметы первой необходимости.

    Ситуация в стране чрезвычайная. Почти во всех провинциях люди голодают, 17 миллионам человек не хватает продуктов.

    В 2014 году в Йемене вспыхнул конфликт между повстанцами и правительством. Организованные ООН мирные переговоры не дали результата. Разрушены почти все сельскохозяйственные объекты, многих людей спасает только гуманитарная помощь.

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