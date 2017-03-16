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  • 16.03, 13:16
Воспитательницы устроили секс-корпоратив в детском саду: видео. Калужская область, дети и подростки, детские сады, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Воспитательницы устроили секс-корпоратив в детском саду: видео

3 комментария
Воспитательницы устроили <nobr>секс-корпоратив</nobr> в детском саду: видео

Воспитательницы устроили секс-корпоратив в детском саду: видео

Воспитательницы устроили <nobr>секс-корпоратив</nobr> в детском саду: видео
  • Фото: Новости Калуги /youtube.com

    • В Сети появилось видео новогодней вечеринки воспитательниц детского сада из города Киров Калужской области. Переодетые в откровенные наряды сотрудницы веселятся в актовом зале детского учреждения рядом с елкой.

    Ведущие развратной вечеринки — переодетая в Деда Мороза женщина и полуобнаженная Снегурочка — под общий хохот исполняли откровенные танцы, имитирующие половой акт, раздавали презервативы воспитателям, желая много секса в Новом году.

    Дед Мороз под одобрительные крики присутствующих называл Снегурочку «шалашовкой», а «внучка» в сексуальном новогоднем белье зачитывала пошлые шутки и ругалась матом.

    Как сообщает портал «Новости Калуги», посмотрев видеоролик, родители узнали воспитателей своих детей. Однако некоторые поспешили встать на защиту женщин. «Знаю этих воспитателей и могу смело сказать, что они очень хорошие профессионалы! Двоих деток водила в этот сад и третьего поведу! То, чем занимается каждый в свободное время, его личное дело. Все мы не ангелы! А тут, видимо, кто-то очень обижен, и просто подставил своим видео! Очень жаль девчонок», — написала в соцсетях жительница Кирова Валерия Шершнева.

    В департаменте по дошкольному образованию Кировского района прокомментировать видео не смогли. «Не знаем, что это было», — заявили сотрудники изданию. Один из специалистов ведомства Марина Щербакова отметила лишь, что «все корпоративы в дошкольных учреждениях запрещены».

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