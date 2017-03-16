Кирилл Кяро и Максим Дрозд вычислят маньяка в новом сериале НТВ «Консультант»

Поисками маньяка занимаются консультант-психолог из Москвы Вячеслав Широков (Кирилл Кяро) и следователь местной городской прокуратуры Олег Брагин (Максим Дрозд). Сценарий детектива написал драматург Алексей Слаповский, финалист премии «Русский Букер», а режиссером проекта стал Алексей Рудаков.Когда по стране проходят демонстрации и люди паникуют из-за пустых полок в магазинах, в южном городке Придонске происходят зверские убийства детей. Милиция начинает расследование и быстро вычисляет предполагаемого преступника. Следователь Олег Брагин убежден, что дело можно считать закрытым. Но серия убийств уже привлекла внимание высшего руководства МВД, и из Москвы в Придонск выезжает консультант-психолог Вячеслава Широков. Психиатр по образованию, он специализируется на отклонениях в поведении людей. Своим присутствием Широков вызывает недовольство у местных правоохранительных органов, ставя под сомнения их работу. Вячеслав составляет психологический портрет подозреваемого и понимает, что задержанный не виновен, а значит, убийца все еще на свободе. Разными путями детектив и следователь пытаются вычислить хитроумного маньяка, который не оставляет после себя никаких улик, кроме холодных тел в оврагах., актер: «Мне близка внутренняя интеллигентность Широкова. Это человек высоких нравственных тенденций, и это меня радует и привлекает в нем. В нашем фильме он настоящий профессионал, очень внимательный, чуткий и в нужный момент провоцирующий мастер психологии. Но в его личной жизни, как это бывает, его профессия не работает».Премьера сериала «Консультант» запланирована к показу на НТВ этой весной.