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  • 16.03, 13:16
Кирилл Кяро и Максим Дрозд вычислят маньяка в новом сериале НТВ «Консультант». кино, НТВ, сериалы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кирилл Кяро и Максим Дрозд вычислят маньяка в новом сериале НТВ «Консультант»

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Кирилл Кяро и Максим Дрозд вычислят маньяка в новом сериале НТВ «Консультант»

Кирилл Кяро и Максим Дрозд вычислят маньяка в новом сериале НТВ «Консультант»

Кирилл Кяро и Максим Дрозд вычислят маньяка в новом сериале НТВ «Консультант»

    Скоро на НТВ состоится премьера детективной драмы «Консультант» о громком деле серийного убийцы, который орудовал в начале 90-х в одном из российских городов.

    Поисками маньяка занимаются консультант-психолог из Москвы Вячеслав Широков (Кирилл Кяро) и следователь местной городской прокуратуры Олег Брагин (Максим Дрозд). Сценарий детектива написал драматург Алексей Слаповский, финалист премии «Русский Букер», а режиссером проекта стал Алексей Рудаков.

    Когда по стране проходят демонстрации и люди паникуют из-за пустых полок в магазинах, в южном городке Придонске происходят зверские убийства детей. Милиция начинает расследование и быстро вычисляет предполагаемого преступника. Следователь Олег Брагин убежден, что дело можно считать закрытым. Но серия убийств уже привлекла внимание высшего руководства МВД, и из Москвы в Придонск выезжает консультант-психолог Вячеслава Широков. Психиатр по образованию, он специализируется на отклонениях в поведении людей. Своим присутствием Широков вызывает недовольство у местных правоохранительных органов, ставя под сомнения их работу. Вячеслав составляет психологический портрет подозреваемого и понимает, что задержанный не виновен, а значит, убийца все еще на свободе. Разными путями детектив и следователь пытаются вычислить хитроумного маньяка, который не оставляет после себя никаких улик, кроме холодных тел в оврагах.

    Кирилл Кяро, актер: «Мне близка внутренняя интеллигентность Широкова. Это человек высоких нравственных тенденций, и это меня радует и привлекает в нем. В нашем фильме он настоящий профессионал, очень внимательный, чуткий и в нужный момент провоцирующий мастер психологии. Но в его личной жизни, как это бывает, его профессия не работает».

    Премьера сериала «Консультант» запланирована к показу на НТВ этой весной.

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