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  • 16.03, 13:16

В Бурятии серийный маньяк Гена Червяк получил пожизненное

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В Бурятии серийный маньяк Гена Червяк получил пожизненное

В Бурятии серийный маньяк Гена Червяк получил пожизненное

В Бурятии серийный маньяк Гена Червяк получил пожизненное
  • Фото: buryatia.sledcom.ru

    • Житель Бурятии признан виновным в пяти убийствах, нападениях и изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

    Суд принял решение приговорить 59-летнего Геннадия Лалетина, получившему прозвище Гена Червяк, к пожизненному лишению свободы.

    Установлено, что первое преступление маньяк совершил в октябре 1998 года. Тогда Лапетин после ссоры с женой решил отомстить ей и на глазах у женщины надругался над ее несовершеннолетней дочкой — своей падчерицей.

    После этого мужчина пустился в бега. Он жил в колодцах, землянках и шалашах, представлялся разными именами, нигде не задерживался надолго, но везде оставлял за собой кровавый след. В разных местах Лапетин расправился с пятью собутыльниками — их он убивал после малозначительных конфликтов.

    Задержать маньяка удалось после того, как в июле 2015 года он в Улан-Удэ с ножом напал на мужчину и женщину. Пострадавшие получили серьезные ранения, но смогли выжить и описать нападавшего.

    Как сообщили в СКР, сыщикам удалось получить от злоумышленника подробные показания. Кроме того, было проведено более сотни следственных действий, в том числе 11 мероприятий по опознанию обвиняемого.

    Отметим, что прозвище маньяк получил из-за того, что незадолго до задержания жил в шалаше, торговал червями и откликался на обращение Гена Червяк.

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