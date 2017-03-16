Видеоблог многодетной семьи из сибирской глубинки бьет рекорды популярности

Тысячи интернет-пользователей со всего мира сегодня вновь будут следить за жизнью многодетной семьи из Красноярского края. Анна и Василий Перовы вот уже несколько месяцев ведут видеоблог, где показывают свой нехитрый быт: старый тесный дом, походы за водой и дровами в 40-градусный мороз. Ничем не примечательные, казалось бы, жители российской глубинки вызвали небывалый интерес широкой аудитории.

Боготольцы верят в будущее развитие города и России. Это девиз сибирского городка Боготол. Оптимизму жителей можно завидовать. Ближе к окраине городской цивилизацией не пахнет, нет ни отопления, ни водоснабжения, но за жизнью в этой заброшенной стороне с гнилыми заборами следят люди со всего мира благодаря одной семье.



Как выяснила корреспондент Влада Копыловская, о насыщенной виртуальной жизни многодетной семьи Первых знают еще не все соседи, но тысячи пользователей из Америки, Германии и городов России ждут каждый день видеоотчетов о трудностях большой семьи из Сибири. С этой зимы Перовы живут в авральном режиме.



Анна Перова: «Как-то все быстро-быстро, я вообще не спала до 4 утра. В 4 ложилась, в 7 вставала. Я могла ночью отвечать на вопросы лежа».



Анна с мужем Василием растят пятерых детей. Младшему Пете — чуть больше года, старшей Лизе — 13. В стареньком доме с двумя небольшими комнатками и кухней приходится заниматься воспитанием и справляться с вызовами быта — добывать воду в 40-градусные морозы, расчищать снежные завалы, заготавливать дрова. Этим семья делится с подписчиками.



В сибирской глубинке поток тем неисчерпаемый. Сейчас Василий готовится к сезону медосбора, потом, как растает снег, начнется рыбалка, летом — сбор трав, осенью — заготовка грибов и качка меда.



Видео снимается на обычный фотоаппарат, микрофона нет, монтажных изысков тоже, но число подписчиков канала только растет. То, что кажется таежным жителям обыденным, зрителям в диковинку. Например, природный барометр. Василий утверждает, что он надежнее прогнозов от синоптиков.



Кормится семья продажей меда с пасеки и изделий из дерева. Сам Василий учился столярничать у деда. За час может выстругать 10 ложек. Ремеслу он учит детей. В работе над блогом ребята тоже заняты. Они сами снимают, монтируют и знают цену лайкам. У семьи теперь во всех концах света знакомые, которые пишут, вызывают по Skype. Благодаря блогу Перовы даже с соседями по улице начали общаться и дружить.



Интернет-поклонники заваливают семью посылками со сладостями, приятными мелочами, письмами, причем не электронными, а бумажными. Видеоблог дает семье небольшой, но стабильный заработок. И Перовым уже не кажется странным, что их обычная жизнь интересна посторонним людям больше, чем кино.