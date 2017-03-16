В Казани лебедь убирает замусоренное людьми озеро Кабан: видео

В Интернете сегодня обсуждают видеоролик из Казани, где лебедь не смог войти в водоем из-за мусора.

Птица на озере Кабан расчищала берег, видимо, чтобы попасть в воду, клювом убирала отходы и отбрасывала их назад.



Пользователи Сети картину сочли печальной. Большинство комментариев сводится к тому, что лебедь оказался умнее и чистоплотнее людей и внимательнее к природе.



Озеро Кабан находится в самом центре столицы Татарстана. Рыба в нем не водится с 70-х годов прошлого века.