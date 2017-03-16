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  • 16.03, 07:12
В Казани лебедь убирает замусоренное людьми озеро Кабан: видео. Казань, Татарстан, мусор, птицы, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Казани лебедь убирает замусоренное людьми озеро Кабан: видео

2 комментария
В Казани лебедь убирает замусоренное людьми озеро Кабан: видео

В Казани лебедь убирает замусоренное людьми озеро Кабан: видео

В Казани лебедь убирает замусоренное людьми озеро Кабан: видео

    В Интернете сегодня обсуждают видеоролик из Казани, где лебедь не смог войти в водоем из-за мусора.

    Птица на озере Кабан расчищала берег, видимо, чтобы попасть в воду, клювом убирала отходы и отбрасывала их назад.

    Пользователи Сети картину сочли печальной. Большинство комментариев сводится к тому, что лебедь оказался умнее и чистоплотнее людей и внимательнее к природе.

    Озеро Кабан находится в самом центре столицы Татарстана. Рыба в нем не водится с 70-х годов прошлого века.

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