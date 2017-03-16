#ТЫСУПЕР!
Демоны
Демоны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 01:08

В Тунисе задержали участниц женской террористической группы

комментировать

В Тунисе задержали участниц женской террористической группы

В Тунисе задержали участниц женской террористической группы

В Тунисе нейтрализована женская террористическая группировка, связанная с «Исламским государством».

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, на северо-западе Туниса подразделения Нацгвардии этой страны задержали участниц террористической ячейки, в состав которой входили исключительно женщины.

В столичном районе Мнихла задержаны шесть подозреваемых девушек в возрасте от 21 до 23 лет, которые уже признались в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Одна из задержанных оказалась женой находящегося в тюрьме террориста.

У подозреваемых изъято большое количество литературы и агитационных материалов экстремистского содержания.

В Тунисе с ноября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после того. как террорист-смертник взорвал в центре столицы автобус с сотрудниками президентской охраны. 13 человек погибли, 20 получили ранения. Ответственность теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.

Новости по теме

Борьба с «Исламским государством»

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru