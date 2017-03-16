В Тунисе задержали участниц женской террористической группы

В Тунисе нейтрализована женская террористическая группировка, связанная с «Исламским государством».
Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, на северо-западе Туниса подразделения Нацгвардии этой страны задержали участниц террористической ячейки, в состав которой входили исключительно женщины.
В столичном районе Мнихла задержаны шесть подозреваемых девушек в возрасте от 21 до 23 лет, которые уже признались в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Одна из задержанных оказалась женой находящегося в тюрьме террориста.
У подозреваемых изъято большое количество литературы и агитационных материалов экстремистского содержания.
В Тунисе с ноября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после того. как террорист-смертник взорвал в центре столицы автобус с сотрудниками президентской охраны. 13 человек погибли, 20 получили ранения. Ответственность теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.
В столичном районе Мнихла задержаны шесть подозреваемых девушек в возрасте от 21 до 23 лет, которые уже признались в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Одна из задержанных оказалась женой находящегося в тюрьме террориста.
У подозреваемых изъято большое количество литературы и агитационных материалов экстремистского содержания.
В Тунисе с ноября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после того. как террорист-смертник взорвал в центре столицы автобус с сотрудниками президентской охраны. 13 человек погибли, 20 получили ранения. Ответственность теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.
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