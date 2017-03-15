СМИ: папа римский назвал тяжким грехом увольнение сотрудников ради выгоды

Глава Ватикана заявил, что менеджеры и предприниматели, увольняющие людей и лишающие их средств к существованию, совершают тяжкий грех.
Франциск, папа римский: «Труд дает нам достоинство, и те, кто несет ответственность за людей, руководители, обязаны сделать все, чтобы каждый мужчина и каждая женщина имели возможность работать и с достоинством смотреть в глаза окружающим. Тот, кто во имя экономических махинаций и не вполне ясных сделок закрывает фабрики, предприятия, лишает людей работы, совершает тяжкий грех».
Об этом понтифик говорил во время традиционной проповеди, с которой Франциск обратился к верующим, собравшимся на площади святого Петра.
Слова папы главы Ватикана цитируют журналисты телеканала Sky Italia, которым грозит увольнение. Журналисты этого частного телеканала уже объявляли забастовку в связи с грозящим сотрудникам этого СМИ массовым увольнением.
Этот итальянский телеканал, специализирующийся на освещении политической жизни страны и работы правительства, также вел прямые трансляции церемоний канонизации двух пап римских — Иоанна Павла II и Иоанна XXIII, а также осуществлял другие совместные с Ватиканом проекты.
Об этом понтифик говорил во время традиционной проповеди, с которой Франциск обратился к верующим, собравшимся на площади святого Петра.
Слова папы главы Ватикана цитируют журналисты телеканала Sky Italia, которым грозит увольнение. Журналисты этого частного телеканала уже объявляли забастовку в связи с грозящим сотрудникам этого СМИ массовым увольнением.
Этот итальянский телеканал, специализирующийся на освещении политической жизни страны и работы правительства, также вел прямые трансляции церемоний канонизации двух пап римских — Иоанна Павла II и Иоанна XXIII, а также осуществлял другие совместные с Ватиканом проекты.
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