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  • 15.03, 22:06

ФРС США решила повысить базовую ставку

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ФРС США решила повысить базовую ставку

ФРС США решила повысить базовую ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта.

Процентная ставка увеличена с уровня в 0,5–0,75% до 0,75–1%.

Сегодняшнее решение ФРС совпало с ожиданиями аналитиков. Почти никто не сомневается, что Федрезерв повысит ключевую ставку. В начале марта глава Федрезерва Джанет Йеллен прямо заявила: если ситуация с занятостью и инфляцией будет соответствовать ожиданиям, то ставку увеличат. А через неделю вышла такая статистика: число рабочих мест в экономике Штатов в феврале выросло не на 190 тысяч, как прогнозировали, а на 235. Поэтому к повышению ставки эксперты давно готовы.

Отметим, что в прошлый ФРС повышала ставку в декабре 2016 года. Тогда она была увеличена на 0,25 процентного пункта.

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