ФРС США решила повысить базовую ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта.
Процентная ставка увеличена с уровня в 0,5–0,75% до 0,75–1%.
Сегодняшнее решение ФРС совпало с ожиданиями аналитиков. Почти никто не сомневается, что Федрезерв повысит ключевую ставку. В начале марта глава Федрезерва Джанет Йеллен прямо заявила: если ситуация с занятостью и инфляцией будет соответствовать ожиданиям, то ставку увеличат. А через неделю вышла такая статистика: число рабочих мест в экономике Штатов в феврале выросло не на 190 тысяч, как прогнозировали, а на 235. Поэтому к повышению ставки эксперты давно готовы.
Отметим, что в прошлый ФРС повышала ставку в декабре 2016 года. Тогда она была увеличена на 0,25 процентного пункта.
Сегодняшнее решение ФРС совпало с ожиданиями аналитиков. Почти никто не сомневается, что Федрезерв повысит ключевую ставку. В начале марта глава Федрезерва Джанет Йеллен прямо заявила: если ситуация с занятостью и инфляцией будет соответствовать ожиданиям, то ставку увеличат. А через неделю вышла такая статистика: число рабочих мест в экономике Штатов в феврале выросло не на 190 тысяч, как прогнозировали, а на 235. Поэтому к повышению ставки эксперты давно готовы.
Отметим, что в прошлый ФРС повышала ставку в декабре 2016 года. Тогда она была увеличена на 0,25 процентного пункта.
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