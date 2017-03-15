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  • 15.03, 22:06

Игроки КВН назвали доклад НАТО «полным бредом» и «детским садом»

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Игроки КВН назвали доклад НАТО «полным бредом» и «детским садом»

Игроки КВН назвали доклад НАТО «полным бредом» и «детским садом»

Игроки КВН высмеяли доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom), в котором говорится, что Клуб веселых и находчивых — это «инструмент политической коммуникации» Кремля.

Подобное заявление — это «детский сад, который не заслуживает комментариев», сказал в интервью радио «Говорит Москва» Капитан команды «Парапапарам» Иван Абрамов. Тем не менее он добавил свой комментарий: «В итоге победит дружба и здравый смысл».

А участник команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков назвал выводы экспертов НАТО «полным бредом» и призвал относиться к этому с юмором.

Андрей Рожков, «Уральские пельмени»: «Сейчас говорить о том, что КВН — идеологический инструмент, — это полный бред. Этот фейк надо развить так: кавээнщик, поигравший три года в официальной лиге, автоматически попадает в „Единую Россию“. Давайте так эту новость продлим».

Напомним, в исследовании под названием «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы», выполненном по заказу Минобороны Латвии, был проведен анализ выступления команды «Парапапарам», представляющей МГИМО, на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах. Аналитики НАТО пришли к выводу, что благодаря «КВН-машине» у Кремля «есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».

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