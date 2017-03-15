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  • 15.03, 20:36
Калининград сдал важный футбольный экзамен. дороги, Калининград, стадионы, строительство, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Калининград сдал важный футбольный экзамен

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Калининград сдал важный футбольный экзамен

Калининград сдал важный футбольный экзамен

Калининград сдал важный футбольный экзамен

    В Калининград прилетела комиссия из Москвы — проверить, как идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Современную арену на 35 тысяч зрителей строители обещают сдать до конца года, но это только часть масштабной работы. К мировому первенству реконструируют международный аэропорт Храброво и железнодорожный вокзал, прокладывают скоростные автотрассы, обновляют инфраструктуру балтийских курортов.

    В следующем году Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ по футболу. В городе начался настоящий футбольный бум. Из желающих записаться в спортивные секции выстраиваются очереди.

    А калининградские водители рассчитывают, что благодаря мундиалю, в городе станет лучше с качеством дорог. Приехавшему в Калининград с визитом вице-премьеру Виталию Мутко, местные чиновники рассказали, что масштабное строительство ключевых дорожных объектов идет с опережением графика.

    К 2018 году власти также обещают завершить реконструкцию аэропорта Храброво. Пропускная способность терминала будет увеличена до 3,5 миллионов пассажиров в год. Стартует главное спортивное событие уже совсем скоро.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.

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