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  • 15.03, 20:35
Родная мать обокрала и выгнала из дома призерку Олимпиады в Лондоне Гришину. гимнастика, Олимпиада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Родная мать обокрала и выгнала из дома призерку Олимпиады в Лондоне Гришину

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Родная мать обокрала и выгнала из дома призерку Олимпиады в Лондоне Гришину

Родная мать обокрала и выгнала из дома призерку Олимпиады в Лондоне Гришину

Родная мать обокрала и выгнала из дома призерку Олимпиады в Лондоне Гришину

    Титулованная российская гимнастка, призер Олимпиады в Лондоне Анастасия Гришина просит защиты от собственной семьи. Она утверждает, что родная мать оставила ее без средств к существованию, украв все заработанные спортсменкой миллионы, и выгнала из дома с грудным ребенком на руках.

    Карьера в большом спорте закончилась из-за травмы, но вряд ли Анастасия Гришина ожидала, что самый болезненный удар она получит не в борьбе с конкурентами за медали, не на бесчисленных тяжелых тренировках, а уже после и с самой неожиданной стороны.

    В гимнастике она с семи лет, а в 16 — это минимальный возраст для сборной — один за другим чемпионаты и наконец главное — Олимпиада в Лондоне и серебряная медаль. А это не только почет, это еще премиальные за выдающиеся достижения. Пока спортсменка была еще несовершеннолетней, всю финансовую часть жизни, по словам Анастасии, взяла на себя ее мама. Взяла и прочно держала в руках, обещая дочери все сохранить и приумножить.

    По подсчетам Гришиной-младшей, за всю свою карьеру она заработала около 20 миллионов рублей. Все, что получилось буквально выбить, как она говорит, у матери — тысяч 100.

    По рассказам Анастасии, ее семья годами проводила различные операции. Покупали какие-то комнаты, квартиры, дачу, оформляя все на мать и братьев спортсменки. Так что сегодня самой спортсменке не принадлежит ничего. Оказавшись в тупиковой ситуации, муж, ребенок под одной крышей с матерью и вечные скандалы, Анастасия решила продать последний свой актив: машину Audi A7 — подарок за лондонскую медаль. На вырученные 2 миллиона молодая семья присмотрела скромную квартирку в Мытищах, но и эти деньги пропали. По словам гимнастки, мать просто вытащила их из тумбочки, тоже якобы на сохранение.

    Путем множества перетасовок — что-то отцу, что-то матери, что-то братьям — вроде бы договорились, что Анастасии остается старая семейная «трешка» на Полежаевской. Спортсменка была довольна и этим. Она вместе с мужем уже и ремонт сделала. Но вот последний акт родительской любви: в дверях вдруг появился новый замок.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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