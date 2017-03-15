Дизайнер Карла Толомео представила в Петербурге бархатный «Сад наслаждений»

Итальянский дизайнер привезла в Шереметевский дворец пуфики, диваны и украшения. На создание выставки Карлу Толомео вдохновили классики русской литературы и сюрреалисты.

Знаменитый итальянский дизайнер Карла Толомео представила свои работы в Шереметевском дворце Петербурга. Рассуждая о собственном творчестве, полном красок, фактуры и затейливых форм, Карла утверждает, что современный дизайн делает из наших домов швейцарские клиники: бело, стерильно, скучно. В таких домах нет места для человека.



Между тем ее работы украшают дома Наоми Кэмпбелл, семьи Берлускони и Софи Лорен, хранятся в музеях Берлина, Парижа и Загреба. Их можно встретить и в аукционных домах «Кристис» и «Сотбис».



Сюрреалистка и гедонистка, сеньора Толомео не скрывает, что творит исключительно в удовольствие. Приделать четыре ножки к очередной своей фантазии, сшить наряд для вернисажа из обивочной ткани… Кажется, что игольницу и ножницы ей подает как минимум муза поэзии. И 76-летняя улыбчивая итальянка кивает и признается в любви к русской литературе, цитируя Маяковского.



Карла Толомео, художник, скульптор, дизайнер: «Конечно, русские писатели меня вдохновляли: Маяковский, Булгаков. Поскольку абсурд в русской литературе играет не последнюю роль, я, обожая русскую литературу, вдохновлялась этим абсурдом».



Даже обычная скамейка в исполнении Карлы Толомео превращается в настоящую мечту сибарита. Пять лет назад эти бархатные розы расцвели в честь петербургского Летнего сада.



С конца 90-х Карла Толомео создала более тысячи мягких скульптур и ни разу не повторилась. Первую метаморфозу домашнего стула устроила на спор, а потом играючи превращала в шедевры всё новые и новые антикварные диванчики, козетки, пуфики и табуреты. 18 стульев для знаменитого парижского модного дома она сшила на собственной кухне.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко посетила бархатный сад наслаждений.