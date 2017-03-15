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  • 15.03, 20:36
Дизайнер Карла Толомео представила в Петербурге бархатный «Сад наслаждений». Италия, Санкт-Петербург, выставки и музеи, дизайн. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дизайнер Карла Толомео представила в Петербурге бархатный «Сад наслаждений»

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Дизайнер Карла Толомео представила в Петербурге бархатный «Сад наслаждений»

Дизайнер Карла Толомео представила в Петербурге бархатный «Сад наслаждений»

    Итальянский дизайнер привезла в Шереметевский дворец пуфики, диваны и украшения. На создание выставки Карлу Толомео вдохновили классики русской литературы и сюрреалисты.

    Знаменитый итальянский дизайнер Карла Толомео представила свои работы в Шереметевском дворце Петербурга. Рассуждая о собственном творчестве, полном красок, фактуры и затейливых форм, Карла утверждает, что современный дизайн делает из наших домов швейцарские клиники: бело, стерильно, скучно. В таких домах нет места для человека.

    Между тем ее работы украшают дома Наоми Кэмпбелл, семьи Берлускони и Софи Лорен, хранятся в музеях Берлина, Парижа и Загреба. Их можно встретить и в аукционных домах «Кристис» и «Сотбис».

    Сюрреалистка и гедонистка, сеньора Толомео не скрывает, что творит исключительно в удовольствие. Приделать четыре ножки к очередной своей фантазии, сшить наряд для вернисажа из обивочной ткани… Кажется, что игольницу и ножницы ей подает как минимум муза поэзии. И 76-летняя улыбчивая итальянка кивает и признается в любви к русской литературе, цитируя Маяковского.

    Карла Толомео    , художник, скульптор, дизайнер: «Конечно, русские писатели меня вдохновляли: Маяковский, Булгаков. Поскольку абсурд в русской литературе играет не последнюю роль, я, обожая русскую литературу, вдохновлялась этим абсурдом».

    Даже обычная скамейка в исполнении Карлы Толомео превращается в настоящую мечту сибарита. Пять лет назад эти бархатные розы расцвели в честь петербургского Летнего сада.

    С конца 90-х Карла Толомео создала более тысячи мягких скульптур и ни разу не повторилась. Первую метаморфозу домашнего стула устроила на спор, а потом играючи превращала в шедевры всё новые и новые антикварные диванчики, козетки, пуфики и табуреты. 18 стульев для знаменитого парижского модного дома она сшила на собственной кухне.

    Корреспондент НТВ Юлия Олещенко посетила бархатный сад наслаждений.

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