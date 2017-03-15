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  • 15.03, 19:04

В Пензе будут судить заключенных, изнасиловавших и убивших педофила

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В Пензе будут судить заключенных, изнасиловавших и убивших педофила

В Пензе будут судить заключенных, изнасиловавших и убивших педофила

В суд Пензы направлено уголовное дело двоих заключенных, обвиняемых в убийстве сокамерника.

По данным следствия, заключенные 28 и 30 лет, которые отбывали срок в ИК-5, напали на сокамерника, осужденного за педофилию. Потерпевшему, лежавшему на полу между кроватями, нанесли около 30 ударов битой по голове и телу.

Кроме того, 28-летний заключенный изнасиловал осужденного педофила. В результате потерпевший скончался от тупой травмы груди, сообщили в пензенской прокуратуре.

После утверждения обвинительного заключения дело передано в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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