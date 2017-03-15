Дочь Джонни Деппа выложила откровенные фото в Сеть

Фотосессия несовершеннолетней дочери голливудского актера Джонни Деппа —
Лили-Роуз — возмутила пользователей Интернета.
Наследница Джонни Деппа и Ванессы Паради уже не первый сезон выступает на модных показах и позирует для рекламы. В портфолио дочери звезды «Пиратов Карибского моря» добавилась новая фотосессия: девушка снялась для итальянского журнала Vogue. Юная модель решилась сфотографироваться топлесс, впервые обнажившись публично. Из одежды на ней — только нитка жемчуга, передает сайт «Комсомольской правды».
Этими кадрами 17-летняя Лили-Роуз поделилась в Instagram, чем сразу же вызвала бурю возмущения в соцсетях. Многие говорят, что это снимки противозаконны, что это «позор» и «дурной пример для сверстниц», а также интересуются, что сказал по поводу этих снимков ее отец.
Другие, впрочем, считают, что фотографии получились достаточно целомудренными: сама девушка красива, а ее грудь прикрыта руками.
Этими кадрами 17-летняя Лили-Роуз поделилась в Instagram, чем сразу же вызвала бурю возмущения в соцсетях. Многие говорят, что это снимки противозаконны, что это «позор» и «дурной пример для сверстниц», а также интересуются, что сказал по поводу этих снимков ее отец.
Другие, впрочем, считают, что фотографии получились достаточно целомудренными: сама девушка красива, а ее грудь прикрыта руками.
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