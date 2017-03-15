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  • 15.03, 19:04

Дочь Джонни Деппа выложила откровенные фото в Сеть

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Дочь Джонни Деппа выложила откровенные фото в Сеть

Дочь Джонни Деппа выложила откровенные фото в Сеть

Дочь Джонни Деппа выложила откровенные фото в Сеть
  • Фото: lilyrose_depp /instagram.com

    • Фотосессия несовершеннолетней дочери голливудского актера Джонни Деппа — Лили-Роуз — возмутила пользователей Интернета.

    Наследница Джонни Деппа и Ванессы Паради уже не первый сезон выступает на модных показах и позирует для рекламы. В портфолио дочери звезды «Пиратов Карибского моря» добавилась новая фотосессия: девушка снялась для итальянского журнала Vogue. Юная модель решилась сфотографироваться топлесс, впервые обнажившись публично. Из одежды на ней — только нитка жемчуга, передает сайт «Комсомольской правды».

    Этими кадрами 17-летняя Лили-Роуз поделилась в Instagram, чем сразу же вызвала бурю возмущения в соцсетях. Многие говорят, что это снимки противозаконны, что это «позор» и «дурной пример для сверстниц», а также интересуются, что сказал по поводу этих снимков ее отец.

    Другие, впрочем, считают, что фотографии получились достаточно целомудренными: сама девушка красива, а ее грудь прикрыта руками.

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