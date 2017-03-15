В Кремле сказали, кто решит судьбу Улюкаева

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что точку в деле экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева может поставить только суд.
Сейчас, подчеркнул Дмитрий Песков, идет следствие. После его завершения дело передадут в суд, который и определит судьбу бывшего министра. Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что статью, по которой обвиняют экс-министра, могут изменить на «Превышение должностных полномочий».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нет, в Кремле об этом ничего не известно. Вы знаете, идет следствие. И после того, как следствие посчитает достаточными основания для передачи дела в суд, точку в этой истории сможет поставить только суд».
получении взятки в 2 млн долларов. Эти деньги экс-глава Минэкономразвития просил за выдачу положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».
Позднее бывшего министра отправили под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нет, в Кремле об этом ничего не известно. Вы знаете, идет следствие. И после того, как следствие посчитает достаточными основания для передачи дела в суд, точку в этой истории сможет поставить только суд».
получении взятки в 2 млн долларов. Эти деньги экс-глава Минэкономразвития просил за выдачу положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».
Позднее бывшего министра отправили под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки».
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