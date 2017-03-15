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  • 15.03, 17:33
Знаменитая оперная дива дала бесценные советы участнице проекта «Ты супер!». дети и подростки, знаменитости, космос, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Знаменитая оперная дива дала бесценные советы участнице проекта «Ты супер!»

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Знаменитая оперная дива дала бесценные советы участнице проекта «Ты супер!»

Знаменитая оперная дива дала бесценные советы участнице проекта «Ты супер!»

Знаменитая оперная дива дала бесценные советы участнице проекта «Ты супер!»

    Во время посещения усадьбы-музея «Архангельское» одна из участниц проекта «Ты супер!» не только увидела роскошные старинные интерьеры, но и узнала, как не потерять себя во внешнем блеске, которым окружена непростая жизнь шоу-бизнеса.

    Валерия Адлейба — совсем юная, тоненькая девочка с мощным голосом, выступление которой поразило всех. Джинсы, сапожки, свитшот — с виду обычная школьница XXI века. Но когда она стоит у кареты, становится понятно, что она — принцесса.

    Валерия Адлейба, участница проекта «Ты супер!»: «В этом музее мне все так понравилось, все так красиво. Думаю, я буду ходить почаще в музеи, там все так красиво, богато, попадаешь в старинный мир…»

    Юная артистка не знала, что в усадьбу она приехала не просто погулять по красивым музейным залам, а на встречу с землячкой, заслуженной артисткой России, народной артисткой Абхазии Алисой Гицба. В «Архангельском» увиделись две певицы с уникальными голосами, только одна чуть-чуть постарше и может дать какие-то советы.

    Алиса Гицба, певица, заслуженная артистка России: «Ты смотри, не увлекайся, потому что это все внешняя сторона, обложка, главное — то, что внутри».

    Она будет сидеть, как самая дорогая гостья, — в первом ряду. И сопрано будет звучать только для нее — маленькой, хрупкой девочки с огромными глазами. Это сейчас Алиса Гицба — народная, заслуженная. Она всегда мечтала солировать, а с детства пела в хоре, всегда любила эстраду, а в итоге стала оперной певицей.

    Алиса Гицба: «Эстрадные певцы хотят поставить голос. Ты очень талантливая, но одного таланта недостаточно, ты должна заниматься с педагогом».

    Как передает корреспондент Анастасия Пак, юная и заслуженная артистки еще немного поговорили о своем, девичьем, артистическом. Лера поняла, что ее уже знают и поддерживают.

    Юные поклонники конкурса могут попробовать себя в роли исполнителей и принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Нужно снять на видео ребенка, поющего гимн проекта, и выложить в соцсети с хештегом #тысупер. Фрагменты лучших записей покажут в финале шоу.

    Следить за новостями проекта, просматривать номера участников и голосовать за понравившихся можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Следующий выпуск шоу смотрите на НТВ в субботу, 18 марта, в 20:00.

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