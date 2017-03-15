Знаменитая оперная дива дала бесценные советы участнице проекта «Ты супер!»

Во время посещения
усадьбы-музея «Архангельское» одна из участниц проекта «Ты супер!» не только увидела роскошные старинные интерьеры, но и узнала, как не потерять себя во внешнем блеске, которым окружена непростая жизнь шоу-бизнеса.
Валерия Адлейба — совсем юная, тоненькая девочка с мощным голосом, выступление которой поразило всех. Джинсы, сапожки, свитшот — с виду обычная школьница XXI века. Но когда она стоит у кареты, становится понятно, что она — принцесса.
Валерия Адлейба, участница проекта «Ты супер!»: «В этом музее мне все так понравилось, все так красиво. Думаю, я буду ходить почаще в музеи, там все так красиво, богато, попадаешь в старинный мир…»
Юная артистка не знала, что в усадьбу она приехала не просто погулять по красивым музейным залам, а на встречу с землячкой, заслуженной артисткой России, народной артисткой Абхазии Алисой Гицба. В «Архангельском» увиделись две певицы с уникальными голосами, только одна чуть-чуть постарше и может дать какие-то советы.
Алиса Гицба, певица, заслуженная артистка России: «Ты смотри, не увлекайся, потому что это все внешняя сторона, обложка, главное — то, что внутри».
Она будет сидеть, как самая дорогая гостья, — в первом ряду. И сопрано будет звучать только для нее — маленькой, хрупкой девочки с огромными глазами. Это сейчас Алиса Гицба — народная, заслуженная. Она всегда мечтала солировать, а с детства пела в хоре, всегда любила эстраду, а в итоге стала оперной певицей.
Алиса Гицба: «Эстрадные певцы хотят поставить голос. Ты очень талантливая, но одного таланта недостаточно, ты должна заниматься с педагогом».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, юная и заслуженная артистки еще немного поговорили о своем, девичьем, артистическом. Лера поняла, что ее уже знают и поддерживают.
Юные поклонники конкурса могут попробовать себя в роли исполнителей и принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Нужно снять на видео ребенка, поющего гимн проекта, и выложить в соцсети с хештегом #тысупер. Фрагменты лучших записей покажут в финале шоу.
Android или iOS. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Следующий выпуск шоу смотрите на НТВ в субботу, 18 марта, в 20:00.
Валерия Адлейба, участница проекта «Ты супер!»: «В этом музее мне все так понравилось, все так красиво. Думаю, я буду ходить почаще в музеи, там все так красиво, богато, попадаешь в старинный мир…»
Юная артистка не знала, что в усадьбу она приехала не просто погулять по красивым музейным залам, а на встречу с землячкой, заслуженной артисткой России, народной артисткой Абхазии Алисой Гицба. В «Архангельском» увиделись две певицы с уникальными голосами, только одна чуть-чуть постарше и может дать какие-то советы.
Алиса Гицба, певица, заслуженная артистка России: «Ты смотри, не увлекайся, потому что это все внешняя сторона, обложка, главное — то, что внутри».
Она будет сидеть, как самая дорогая гостья, — в первом ряду. И сопрано будет звучать только для нее — маленькой, хрупкой девочки с огромными глазами. Это сейчас Алиса Гицба — народная, заслуженная. Она всегда мечтала солировать, а с детства пела в хоре, всегда любила эстраду, а в итоге стала оперной певицей.
Алиса Гицба: «Эстрадные певцы хотят поставить голос. Ты очень талантливая, но одного таланта недостаточно, ты должна заниматься с педагогом».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, юная и заслуженная артистки еще немного поговорили о своем, девичьем, артистическом. Лера поняла, что ее уже знают и поддерживают.
Юные поклонники конкурса могут попробовать себя в роли исполнителей и принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Нужно снять на видео ребенка, поющего гимн проекта, и выложить в соцсети с хештегом #тысупер. Фрагменты лучших записей покажут в финале шоу.
Android или iOS. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Следующий выпуск шоу смотрите на НТВ в субботу, 18 марта, в 20:00.
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