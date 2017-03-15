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  • 15.03, 16:02
В Новосибирске разоблачен водитель фальшивой скорой помощи. автомобили, Новосибирск, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Новосибирске разоблачен водитель фальшивой скорой помощи

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В Новосибирске разоблачен водитель фальшивой скорой помощи

В Новосибирске разоблачен водитель фальшивой скорой помощи

    В Новосибирске начался процесс по громкому делу шофера неотложки, которого не пропускал грузовик во дворе. Видеозапись этого инцидента широко обсуждались в Сети. Юрия Тренина поддерживали, пока не узнали, что машина со спецсигналами — ненастоящая.

    Автомобиль Юрия Тренина не был зарегистрирован ни на одной подстанции или больнице. Мужчина просто приобрел себе автомобиль неотложки и использовал его исключительно в личных целях — ездил на нем за покупками.

    Юрий Тренин когда-то действительно трудился на благо медицины, но после увольнения не смог устроиться на другую работу. И когда увидел объявление о том, что продается старый автомобиль скорой помощи, решил, что это его шанс вернуться в прошлое. Приобрел транспортное средство за 100 тысяч рублей, отремонтировал его и собирался устроиться в частную клинику. Но при выезде из двора жилого дома у него возник конфликт с другим автовладельцем, перегородившим дорогу.

    Очевидцы произошедшего решили, что карету скорой помощи, которая спешит к больному, не пропускает наглый автолюбитель и из чувства гражданского долга передали запись в полицию. В ходе проверки и выяснилось, что такой скорой на балансе города нет. И Юрия Тренина привлекли к административной ответственности, ведь ездить на автомобиле со спецсигналами без необходимого разрешения нельзя. По словам самого мужчины, если бы не этот эпизод, где неравнодушные жители оказали ему по сути медвежью услугу, у него все бы получилось. Ведь внимания к себе он не привлекал — ни сиреной, ни маячками никогда не пользовался. Тем не менее автомобиль уже отправили на штрафстоянку и сняли с него все спецсигналы. А сам Юрий Тренин теперь может лишиться водительского удостоверения.

    Подробности — в репортаже.

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