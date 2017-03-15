У пассажирки австралийского самолета взорвались наушники

ЧП произошло на борту самолета Пекин — Мельбурн.
Пассажирка рассказала, что надела наушники, включила музыку и задремала. Проснулась женщина от хлопка и сильного жжения.
«Я схватилась за лицо, наушники упали на шею, но я продолжала ощущать сильный жар. Тогда я схватила их и бросила на пол, они искрились и немного горели», — рассказала пострадавшая сотрудникам службы транспортной безопасности Австралии.
На помощь женщине пришла стюардесса, она залила горящие наушники водой. Пассажирка получила небольшие ожоги на руках, лице и шее.
Сообщается, что взорвавшиеся наушники работали от литий-ионного аккумулятора. Власти Австралии напомнили пассажирам об опасности использования беспроводных электронных устройств во время полетов.
«Я схватилась за лицо, наушники упали на шею, но я продолжала ощущать сильный жар. Тогда я схватила их и бросила на пол, они искрились и немного горели», — рассказала пострадавшая сотрудникам службы транспортной безопасности Австралии.
На помощь женщине пришла стюардесса, она залила горящие наушники водой. Пассажирка получила небольшие ожоги на руках, лице и шее.
Сообщается, что взорвавшиеся наушники работали от литий-ионного аккумулятора. Власти Австралии напомнили пассажирам об опасности использования беспроводных электронных устройств во время полетов.
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