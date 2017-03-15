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  • 15.03, 14:31

У пассажирки австралийского самолета взорвались наушники

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У пассажирки австралийского самолета взорвались наушники

У пассажирки австралийского самолета взорвались наушники

У пассажирки австралийского самолета взорвались наушники
  • Фото: atsb.gov.au

    • ЧП произошло на борту самолета Пекин — Мельбурн.

    Пассажирка рассказала, что надела наушники, включила музыку и задремала. Проснулась женщина от хлопка и сильного жжения.

    «Я схватилась за лицо, наушники упали на шею, но я продолжала ощущать сильный жар. Тогда я схватила их и бросила на пол, они искрились и немного горели», — рассказала пострадавшая сотрудникам службы транспортной безопасности Австралии.

    На помощь женщине пришла стюардесса, она залила горящие наушники водой. Пассажирка получила небольшие ожоги на руках, лице и шее.

    Сообщается, что взорвавшиеся наушники работали от литий-ионного аккумулятора. Власти Австралии напомнили пассажирам об опасности использования беспроводных электронных устройств во время полетов.

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