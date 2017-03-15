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  • 15.03, 13:00

Хакеры опубликовали интимные фото звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон

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Хакеры опубликовали интимные фото звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон

Хакеры опубликовали интимные фото звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон

Хакеры опубликовали интимные фото звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон
  • Фото: thefappening.so

    • Неизвестные слили в Сеть интимные фотографии актрис Эммы Уотсон и Аманды Сайфред, а также пообещали опубликовать приватные снимки других знаменитостей.

    Об утечке фотографий сообщили пользователи сайта Reddit.

    Были опубликованы два ролика и около 120 фотографий звезды «Гарри Поттера». На снимках Уотсон примеряет купальники и принимает ванну.

    Фото Сайфред, известной по фильмам «Большая любовь» и «Мамма миа!», оказались гораздо более откровенными. На фотографиях она запечатлена с актером Томасом Садоски.

    Кроме того, на форуме The Fappening был обнаружен список с фамилиями знаменитостей, чьи интимные фотографии хакеры обещают опубликовать в ближайшее время. Среди них оказались актрисы Кирстен Данст, Мариса Томей, Джиллиан Мюррей и многие другие.

    Отметим, что подобный скандал произошел в сентябре 2014 года. Тогда в Сети были опубликованы интимные снимки множества американских знаменитостей. Среди жертв хакеров оказались Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Рианна, Кейт Аптон. Злоумышленники взломали их аккаунты в iCloud, получили доступ к смартфонам и украли откровенные фото.

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