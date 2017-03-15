Актеры Илья Шакунов и Алексей Нилов заблудились в тайге

Этой весной НТВ готовит премьеру боевика «Выжить любой ценой». Главную роль в таежной истории с борьбой за золото исполнил Илья Шакунов («Монтекристо», «Один против всех», «Красная капелла»). Режиссером проекта выступил Богдан Дробязко, снявший «Высокие ставки».
Действие сериала «Выжить любой ценой» разворачивается в тихом таежном городке, где процветает нелегальный золотой прииск. Им управляет местный бизнесмен Мотыль (Владимир Богданов) вместе с помощником Степаном (Роман Агеев), который мечтает потеснить босса. Драгметалл с их прииска уходит за границу, что вскоре привлекает внимание спецслужб. В тайгу отправляются два агента. Один втирается в доверие к Степану, а другой присоединяется к группе туристов, которые приехали на курсы выживания. Обучение проводит Юрий Галанов (Илья Шакунов), бывший сотрудник ГРУ, отошедший от дел после неудачной спецоперации. Под видом туриста-экстремала разведчик должен узнать все о прошлом Галанова и его дружбе с Мотылём.
Галанов собирает группу в тайгу вместе со своим сослуживцем Максимом Сомовым (Александр Фисенко). Вскоре в группе появляются новички: попавший в охотничью ловушку молодой человек Костик и беглый заключенный Григорий (Алексей Нилов) — незаслуженно осужденный врач, который ничего не рассказывает о себе, ссылаясь на амнезию. С появлением их у туристов начинаются неприятности, но оставить случайных попутчиков в дикой тайге Галанов не может.
Премьера сериала «Выжить любой ценой» состоится на НТВ этой весной.
Галанов собирает группу в тайгу вместе со своим сослуживцем Максимом Сомовым (Александр Фисенко). Вскоре в группе появляются новички: попавший в охотничью ловушку молодой человек Костик и беглый заключенный Григорий (Алексей Нилов) — незаслуженно осужденный врач, который ничего не рассказывает о себе, ссылаясь на амнезию. С появлением их у туристов начинаются неприятности, но оставить случайных попутчиков в дикой тайге Галанов не может.
Премьера сериала «Выжить любой ценой» состоится на НТВ этой весной.
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