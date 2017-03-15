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  • 15.03, 13:00

Актеры Илья Шакунов и Алексей Нилов заблудились в тайге

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Актеры Илья Шакунов и Алексей Нилов заблудились в тайге

Актеры Илья Шакунов и Алексей Нилов заблудились в тайге

Актеры Илья Шакунов и Алексей Нилов заблудились в тайге

Этой весной НТВ готовит премьеру боевика «Выжить любой ценой». Главную роль в таежной истории с борьбой за золото исполнил Илья Шакунов («Монтекристо», «Один против всех», «Красная капелла»). Режиссером проекта выступил Богдан Дробязко, снявший «Высокие ставки».

Действие сериала «Выжить любой ценой» разворачивается в тихом таежном городке, где процветает нелегальный золотой прииск. Им управляет местный бизнесмен Мотыль (Владимир Богданов) вместе с помощником Степаном (Роман Агеев), который мечтает потеснить босса. Драгметалл с их прииска уходит за границу, что вскоре привлекает внимание спецслужб. В тайгу отправляются два агента. Один втирается в доверие к Степану, а другой присоединяется к группе туристов, которые приехали на курсы выживания. Обучение проводит Юрий Галанов (Илья Шакунов), бывший сотрудник ГРУ, отошедший от дел после неудачной спецоперации. Под видом туриста-экстремала разведчик должен узнать все о прошлом Галанова и его дружбе с Мотылём.

Галанов собирает группу в тайгу вместе со своим сослуживцем Максимом Сомовым (Александр Фисенко). Вскоре в группе появляются новички: попавший в охотничью ловушку молодой человек Костик и беглый заключенный Григорий (Алексей Нилов) — незаслуженно осужденный врач, который ничего не рассказывает о себе, ссылаясь на амнезию. С появлением их у туристов начинаются неприятности, но оставить случайных попутчиков в дикой тайге Галанов не может.

Урокам выживания в дикой природе мешает падение вертолета с золотом на борту. За заветный кейс со слитками разворачивается нешуточная борьба, которая не обойдется без жертв, предательств и любви. Съемки проходили в Карелии, где природные условия максимально приближены к тайге.

Илья Шакунов, актер: «Все было непросто — и съемки в холодной воде, и на канате пришлось научиться ходить, и по горам бегать вверх-вниз по 35 дублей. Кино легким не бывает даже в павильонах из-за того, что мы повторяем огромное количество раз, и это происходит каждый день… В общем, некоторым это может показаться сумасшествием, но это наша жизнь».

Премьера сериала «Выжить любой ценой» состоится на НТВ этой весной.

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