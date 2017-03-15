Солист Большого театра Максим Пастер спел дуэтом с юным певцом из проекта «Ты супер!»

Продолжение отборочных испытаний международного конкурса «Ты супер!» зрители увидят в субботу, 18 марта. Проект уже прославился самой масштабной группой поддержки конкурсантов: даже солист Большого театра Максим Пастер нашел в плотном графике время, чтобы приехать к участнику Аслану Дзуцеву.
Многократный лауреат международных конкурсов, участник проекта «Теноры XXI века», прославленный тенор Максим Пастер был поражен детским исполнением и смог только сказать: «Смело. Но итальянский нужно подтянуть».
А после, впервые в истории российского телевидения, состоялся потрясающий дуэт — Максим Пастер и Аслан Дзуцев вместе исполнили песню, посвященную известному итальянскому оперному певцу Энрико Карузо. Солист Большого театра пообещал, что его юный протеже в ближайшее время окажется на концерте в главном российском театре оперы и балета.
У 10-летнего Аслана необычная история: только на проекте мальчик узнал о том, что женщина, которую он называл «мама» — это его бабушка. Самое тяжелое потрясение Аслан пережил в 2007 году — от рака умер его отец. Мужественно справляясь с трудностями, мальчик проявил характер, исполнив в первом отборочном туре сложную оперную композицию «Памяти Карузо».
Подробности выступления Аслана Дзуцева и Максима Пастера зрители НТВ увидят в субботу, 18 марта, в 20:00. Следить за новостями проекта и голосовать за понравившихся конкурсантов можно при помощи приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.
караоке-акции «Ты супер!». Для этого нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта. Фрагменты из лучших записей покажут в финале шоу.
А после, впервые в истории российского телевидения, состоялся потрясающий дуэт — Максим Пастер и Аслан Дзуцев вместе исполнили песню, посвященную известному итальянскому оперному певцу Энрико Карузо. Солист Большого театра пообещал, что его юный протеже в ближайшее время окажется на концерте в главном российском театре оперы и балета.
У 10-летнего Аслана необычная история: только на проекте мальчик узнал о том, что женщина, которую он называл «мама» — это его бабушка. Самое тяжелое потрясение Аслан пережил в 2007 году — от рака умер его отец. Мужественно справляясь с трудностями, мальчик проявил характер, исполнив в первом отборочном туре сложную оперную композицию «Памяти Карузо».
Подробности выступления Аслана Дзуцева и Максима Пастера зрители НТВ увидят в субботу, 18 марта, в 20:00. Следить за новостями проекта и голосовать за понравившихся конкурсантов можно при помощи приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.
караоке-акции «Ты супер!». Для этого нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта. Фрагменты из лучших записей покажут в финале шоу.
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