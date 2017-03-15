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  • 15.03, 11:29

Ревнивый москвич зарезал жену в подъезде

3 комментария

Ревнивый москвич зарезал жену в подъезде

Ревнивый москвич зарезал жену в подъезде

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены.

По данным следствия, в ночь на 15 марта в подъезде жилого дома на Михневской улице между супругами возник конфликт на почве ревности.

Во время ссоры 53-летний Мехман Алиев не менее 15 раз ударил ножом 43-летнюю супругу. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Во время допроса он полностью признал свою вину, сообщили в московском управлении СК.

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