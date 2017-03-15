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  • 15.03, 11:29
Зарубежные интернет-продавцы мешают развиваться отечественной онлайн-торговле. Интернет, налоги и пошлины, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Зарубежные интернет-продавцы мешают развиваться отечественной онлайн-торговле

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Зарубежные интернет-продавцы мешают развиваться отечественной онлайн-торговле

Зарубежные <nobr>интернет-продавцы</nobr> мешают развиваться отечественной <nobr>онлайн-торговле</nobr>

    За минувший год российский рынок онлайн-торговли вырос на 21% и достиг 920 миллиардов рублей. Такие данные обнародовала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

    Как заявил «Ведомостям» президент АКИТ Алексей Фёдоров, через 2 года от российской интернет-торговли не останется вообще ничего. По данным АКИТ, за прошлый год россияне сделали у заграничных продавцов треть заказов, эта доля, не переставая, растет минимум с 2010 года.

    Фёдоров прогнозирует, что такими темпами через 2 года на иностранцев будет приходиться уже половина рынка. Исправить ситуацию, по его мнению, может введение НДС на зарубежные онлайн-покупки. Российским интернет-продавцам давно не нравится, что их коллеги не платят этот налог и их товары выходят дешевле.

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