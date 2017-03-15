Зарубежные интернет-продавцы мешают развиваться отечественной онлайн-торговле

За минувший год российский рынок
онлайн-торговли вырос на 21% и достиг 920 миллиардов рублей. Такие данные обнародовала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
Как заявил «Ведомостям» президент АКИТ Алексей Фёдоров, через 2 года от российской интернет-торговли не останется вообще ничего. По данным АКИТ, за прошлый год россияне сделали у заграничных продавцов треть заказов, эта доля, не переставая, растет минимум с 2010 года.
Фёдоров прогнозирует, что такими темпами через 2 года на иностранцев будет приходиться уже половина рынка. Исправить ситуацию, по его мнению, может введение НДС на зарубежные онлайн-покупки. Российским интернет-продавцам давно не нравится, что их коллеги не платят этот налог и их товары выходят дешевле.
Фёдоров прогнозирует, что такими темпами через 2 года на иностранцев будет приходиться уже половина рынка. Исправить ситуацию, по его мнению, может введение НДС на зарубежные онлайн-покупки. Российским интернет-продавцам давно не нравится, что их коллеги не платят этот налог и их товары выходят дешевле.
Комментарии