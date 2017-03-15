Белый дом жестко отреагировал на публикацию налоговой декларации Трампа

Белому дому пришлось раскрыть содержание налоговой декларации Трампа за 2005 год
из-за угроз телеведущей обнародовать документ.
В 2005 году доход Дональда Трампа составил более $150 млн, из них он заплатил налоги в размере $38 млн. Об этом Белый дом сообщил вскоре после того, как ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу заявила, что располагает налоговой декларацией миллиардера за этот период и намерена рассказать подробности.
Вскоре канал опубликовал документ в Интернете. В Белом доме этот шаг назвали незаконным, сообщает «Интерфакс».
Представитель Белого дома: «Вы знаете, вам так безнадежно нужны рейтинги, что вы готовы нарушить закон и устроить истерию по поводу двухстраничной налоговой декларации десятилетней давности».
Трамп, являющийся миллиардером, во время президентской кампании отказался представить общественности свои налоговые декларации, став первым президентом за многие годы, который пошел на такой шаг. Этим он вызвал шквал критики со стороны демократов.г
BREAKING: We’ve got Trump tax returns. Tonight, 9pm ET. MSNBC.— Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 14 марта 2017 г.
(Seriously).
Why presidents release their tax returns: https://t.co/kILBUzDZh9 pic.twitter.com/26cbBYAjLu— MSNBC (@MSNBC) 15 марта 2017 г.
Вскоре канал опубликовал документ в Интернете. В Белом доме этот шаг назвали незаконным, сообщает «Интерфакс».
Представитель Белого дома: «Вы знаете, вам так безнадежно нужны рейтинги, что вы готовы нарушить закон и устроить истерию по поводу двухстраничной налоговой декларации десятилетней давности».
Трамп, являющийся миллиардером, во время президентской кампании отказался представить общественности свои налоговые декларации, став первым президентом за многие годы, который пошел на такой шаг. Этим он вызвал шквал критики со стороны демократов.г
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