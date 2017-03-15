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  • 15.03, 06:56

Высшие чины ВМС США выдавали военные тайны в обмен на оргии

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Высшие чины ВМС США выдавали военные тайны в обмен на оргии

Высшие чины ВМС США выдавали военные тайны в обмен на оргии

Высшие чины ВМС США выдавали военные тайны в обмен на оргии
  • Фото: navy.mil

    • В ВМС США большой скандал: адмирал и офицеры разглашали военные тайны в обмен на секс-вечеринки с проститутками, званые ужины и роскошные зарубежные поездки.

    Обвинения предъявлены отставному адмиралу ВМС США Брюсу Лавлессу, главе аппарата командующего Седьмым флотом США Дэвиду Ньюланду и еще семи высокопоставленным военнослужащим. Это новые фигуранты нашумевшего в США коррупционного дела «толстого Леонарда».

    Как сообщил Минюст США, данные офицеры действовали в интересах Леонарда Гленна Фрэнсиса, владельца сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia. Бизнесмен организовывал для них дорогие обеды, «покупал наборы сигар стоимостью в 2 тыс. долларов, бутылки дорогого коньяка стоимостью 2 тыс. долларов, а также проводил для них дикие секс-вечеринки в шикарных отелях».

    Задержания фигурантов прошли в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Колорадо и Вирджиния, им может грозить до 20 лет лишения свободы. Адмирал Лавлесс находится под домашним судом, сообщает ТАСС.

    Glenn Defence Marine Asia 25 лет занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах. В 2013 году власти США провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Фрэнсис, пользуясь своими связями в командовании флота, узнавал о передвижениях боевых кораблей и подводных лодок США. Более того, его сообщники, в числе которых были и адмиралы, помогали перенаправлять судна в подконтрольные ему порты.

    Также в Glenn Defence Marine Asia подделывались накладные, выставлялись завышенные расценки и практиковались откаты. В сентябре 2013 года «толстого Леонарда» арестовали и осудили за мошенничество.

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