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  • 15.03, 03:54
Экс-сотрудник NASA обвинил в «ДТП на орбите» инопланетян. НЛО и инопланетяне, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экс-сотрудник NASA обвинил в «ДТП на орбите» инопланетян

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Экс-сотрудник NASA обвинил в «ДТП на орбите» инопланетян

<nobr>Экс-сотрудник</nobr> NASA обвинил в «ДТП на орбите» инопланетян

    Шокирующая новость из области космоса, которую разные источники сообщают со ссылкой на некого уволенного сотрудника NASA. Этот человек вдруг решил обнародовать секретнейшую информацию о ЧП на орбите, которое произошло 8 лет назад.

    Тогда над Таймыром впервые в истории космонавтики столкнулись два спутника — российский «Космос» и американский Iridium. По словам астронавта, это космическое ДТП — дело рук инопланетян.

    Незадолго до столкновения техника на борту Iridium в один момент вышла из строя как будто под воздействием неведомой силы. Но проверить эту версию сложно — ни одного официального подтверждения нет.

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