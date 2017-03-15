Экс-сотрудник NASA обвинил в «ДТП на орбите» инопланетян

Шокирующая новость из области космоса, которую разные источники сообщают со ссылкой на некого уволенного сотрудника NASA. Этот человек вдруг решил обнародовать секретнейшую информацию о ЧП на орбите, которое произошло 8 лет назад.

Тогда над Таймыром впервые в истории космонавтики столкнулись два спутника — российский «Космос» и американский Iridium. По словам астронавта, это космическое ДТП — дело рук инопланетян.



Незадолго до столкновения техника на борту Iridium в один момент вышла из строя как будто под воздействием неведомой силы. Но проверить эту версию сложно — ни одного официального подтверждения нет.