«Пионеры» принудительных работ трудятся почтальонами и пастухами

В России первых осужденных направили на принудительные работы. Чем такой вид наказания отличается от тюремного заключения? И сколько можно заработать в этой «особой экономической зоне»?

Заработала новая норма Уголовного кодекса, появившаяся в документе еще 6 лет назад. И вот первые приговоренные к принудительным работам прибыли к местам отбытия сроков. Такой способ наставить преступников на путь истинный с советских времен увековечен в литературе и кино — все помнят «Операцию „Ы“».



Сейчас, как говорят, всё иначе. Во всяком случае, шашлыков и водки в компоте на рабочем месте не будет точно. Так что это такое — принудительные работы в России XXI века?



Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».