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  • 15.03, 03:54
«Пионеры» принудительных работ трудятся почтальонами и пастухами. приговоры, работа, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Пионеры» принудительных работ трудятся почтальонами и пастухами

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«Пионеры» принудительных работ трудятся почтальонами и пастухами

«Пионеры» принудительных работ трудятся почтальонами и пастухами

    В России первых осужденных направили на принудительные работы. Чем такой вид наказания отличается от тюремного заключения? И сколько можно заработать в этой «особой экономической зоне»?

    Заработала новая норма Уголовного кодекса, появившаяся в документе еще 6 лет назад. И вот первые приговоренные к принудительным работам прибыли к местам отбытия сроков. Такой способ наставить преступников на путь истинный с советских времен увековечен в литературе и кино — все помнят «Операцию „Ы“».

    Сейчас, как говорят, всё иначе. Во всяком случае, шашлыков и водки в компоте на рабочем месте не будет точно. Так что это такое — принудительные работы в России XXI века?

    Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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