Володин напомнил Ткачёву об источнике власти в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил главе Минсельхоза Александру Ткачёву, что источником власти в России является народ.
Во вторник на расширенном выездном заседании фракции «Единая Россия», посвященном развитию сельского хозяйства, Ткачёв заявил, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя».
Александр Ткачёв, глава Минсельхоза: «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (существующие проблемы) до власти, до государственных структур, это совершенно правильно».
Володин прервал его со словами, что «они (депутаты) и есть власть». Министр пояснил, что, говоря о власти, имел в виду правительство РФ. Володин в ответ разъяснил, что «источник власти — народ, а депутаты — это представители». «Вы не на сельском сходе», — добавил он, после чего в зале раздались аплодисменты, передает ТАСС.
Александр Ткачёв, глава Минсельхоза: «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (существующие проблемы) до власти, до государственных структур, это совершенно правильно».
Володин прервал его со словами, что «они (депутаты) и есть власть». Министр пояснил, что, говоря о власти, имел в виду правительство РФ. Володин в ответ разъяснил, что «источник власти — народ, а депутаты — это представители». «Вы не на сельском сходе», — добавил он, после чего в зале раздались аплодисменты, передает ТАСС.
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