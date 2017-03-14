Мальтийская столовая в Петербурге отмечает юбилей

Старейшей благотворительной столовой города исполнилось 25 лет.

Сегодня в честь четвертьвекового юбилея в Петербург приехал президент Мальтийской службы помощи. Именно эта организация — инициатор открытия в 1992 году заведения, в котором малоимущих граждан стали кормить бесплатными горячими обедами.



За 25 лет столовая ни разу не прекращала свою работу. В общей сложности ее сотрудники (а это всего шесть человек) приготовили более двух миллионов порций.



По словам барона фон Маллинкродта, его часто спрашивают, почему они помогают петербуржцам, ведь в Германии тоже есть бедные, которым нужна еда. Однако президент службы помощи считает, что немецкий народ несет особую ответственность перед жителями города на Неве.



Столовая существует исключительно на деньги спонсоров как в Германии, так и в России. Однако из-за постоянного роста цен на продукты благотворительной организации пришлось сократить количество посетителей. Если раньше на обед ежедневно приходило 600 человек, то сейчас 250.