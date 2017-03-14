Мальтийская столовая в Петербурге отмечает юбилей

Старейшей благотворительной столовой города исполнилось 25 лет.
Сегодня в честь четвертьвекового юбилея в Петербург приехал президент Мальтийской службы помощи. Именно эта организация — инициатор открытия в 1992 году заведения, в котором малоимущих граждан стали кормить бесплатными горячими обедами.
За 25 лет столовая ни разу не прекращала свою работу. В общей сложности ее сотрудники (а это всего шесть человек) приготовили более двух миллионов порций.
По словам барона фон Маллинкродта, его часто спрашивают, почему они помогают петербуржцам, ведь в Германии тоже есть бедные, которым нужна еда. Однако президент службы помощи считает, что немецкий народ несет особую ответственность перед жителями города на Неве.
Столовая существует исключительно на деньги спонсоров как в Германии, так и в России. Однако из-за постоянного роста цен на продукты благотворительной организации пришлось сократить количество посетителей. Если раньше на обед ежедневно приходило 600 человек, то сейчас 250.
За 25 лет столовая ни разу не прекращала свою работу. В общей сложности ее сотрудники (а это всего шесть человек) приготовили более двух миллионов порций.
По словам барона фон Маллинкродта, его часто спрашивают, почему они помогают петербуржцам, ведь в Германии тоже есть бедные, которым нужна еда. Однако президент службы помощи считает, что немецкий народ несет особую ответственность перед жителями города на Неве.
Столовая существует исключительно на деньги спонсоров как в Германии, так и в России. Однако из-за постоянного роста цен на продукты благотворительной организации пришлось сократить количество посетителей. Если раньше на обед ежедневно приходило 600 человек, то сейчас 250.
Комментарии