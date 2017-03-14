Новую сцену питерского МДТ достроит компания Бориса Ротенберга

Стало известно имя нового подрядчика второй сцены Малого драматического театра — театра Европы.
Достраивать объект на Звенигородской улице будет компания «Трансепт Групп» Бориса Ротенберга. Она стала единственным участником тендера. Поэтому окончательное решение о правомерности процедуры примет антимонопольная служба, для этого есть десять дней.
Напомним: работы по возведению театральной площадки оценены в два миллиарда рублей. Согласно техзаданию, подрядчик должен сдать объект к маю 2018 года. С предыдущей компанией-застройщиком контракт расторгли в конце 2016-го из-за срыва сроков строительства.
Напомним: работы по возведению театральной площадки оценены в два миллиарда рублей. Согласно техзаданию, подрядчик должен сдать объект к маю 2018 года. С предыдущей компанией-застройщиком контракт расторгли в конце 2016-го из-за срыва сроков строительства.
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