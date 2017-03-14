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  • 14.03, 21:50
Новую сцену питерского МДТ достроит компания Бориса Ротенберга. Санкт-Петербург, строительство, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новую сцену питерского МДТ достроит компания Бориса Ротенберга

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Новую сцену питерского МДТ достроит компания Бориса Ротенберга

Новую сцену питерского МДТ достроит компания Бориса Ротенберга

    Стало известно имя нового подрядчика второй сцены Малого драматического театра — театра Европы.

    Достраивать объект на Звенигородской улице будет компания «Трансепт Групп» Бориса Ротенберга. Она стала единственным участником тендера. Поэтому окончательное решение о правомерности процедуры примет антимонопольная служба, для этого есть десять дней.

    Напомним: работы по возведению театральной площадки оценены в два миллиарда рублей. Согласно техзаданию, подрядчик должен сдать объект к маю 2018 года. С предыдущей компанией-застройщиком контракт расторгли в конце 2016-го из-за срыва сроков строительства.

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