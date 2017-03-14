В Татарстане задержали 15 участников террористической организации

В Татарстане задержаны 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации «Хизб
ут-Тахрир» (запрещена в России).
О задержании сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
Из сообщения МВД: «Сотрудники МВД Татарстана, УФСБ РФ по республике и управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по республике выявили деятельность двух организованных преступных групп, являющихся структурными подразделениями Казанской ячейки международной террористической организации „Партия исламского освобождения“ („Хизб ут-Тахрир“)».
В сообщении отмечается, что в ходе обысков по 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах изъято большое количество запрещенной литературы «Хизб ут-Тахрир», флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации, а также отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман республики.
Следственными органами возбуждено 13 уголовных дел по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
В конце января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали группу, которая планировала устроить теракты на территории республики. Сообщалось, что оперативники МВД республики вместе с сотрудниками ФСБ «нанесли очередной удар по „Хизб ут-Тахрир“». Было возбуждено 13 уголовных дел.
Из сообщения МВД: «Сотрудники МВД Татарстана, УФСБ РФ по республике и управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по республике выявили деятельность двух организованных преступных групп, являющихся структурными подразделениями Казанской ячейки международной террористической организации „Партия исламского освобождения“ („Хизб ут-Тахрир“)».
В сообщении отмечается, что в ходе обысков по 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах изъято большое количество запрещенной литературы «Хизб ут-Тахрир», флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации, а также отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман республики.
Следственными органами возбуждено 13 уголовных дел по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
В конце января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали группу, которая планировала устроить теракты на территории республики. Сообщалось, что оперативники МВД республики вместе с сотрудниками ФСБ «нанесли очередной удар по „Хизб ут-Тахрир“». Было возбуждено 13 уголовных дел.
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