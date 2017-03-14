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  • 14.03, 20:19
В Татарстане задержали 15 участников террористической организации. задержание, Татарстан, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Татарстане задержали 15 участников террористической организации

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В Татарстане задержали 15 участников террористической организации

В Татарстане задержали 15 участников террористической организации

В Татарстане задержали 15 участников террористической организации

    В Татарстане задержаны 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

    О задержании сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

    Из сообщения МВД: «Сотрудники МВД Татарстана, УФСБ РФ по республике и управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по республике выявили деятельность двух организованных преступных групп, являющихся структурными подразделениями Казанской ячейки международной террористической организации „Партия исламского освобождения“ („Хизб ут-Тахрир“)».

    В сообщении отмечается, что в ходе обысков по 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах изъято большое количество запрещенной литературы «Хизб ут-Тахрир», флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации, а также отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман республики.

    Следственными органами возбуждено 13 уголовных дел по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

    В конце января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали группу, которая планировала устроить теракты на территории республики. Сообщалось, что оперативники МВД республики вместе с сотрудниками ФСБ «нанесли очередной удар по „Хизб ут-Тахрир“». Было возбуждено 13 уголовных дел.

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