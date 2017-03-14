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  • 14.03, 18:48
Математики отмечают День числа Пи. математика, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Математики отмечают День числа Пи

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Математики отмечают День числа Пи

Математики отмечают День числа Пи

Математики отмечают День числа Пи

    Сегодня во всем мире отмечают День числа Пи. Этот неофициальный праздник ровно 30 лет назад придумал физик из Калифорнии Ларри Шоу.

    Насколько удалось ученым продвинуться к разгадке тайны одной из главных математических констант, как число Пи звучит в виде мелодии, и правда ли, что в этом числе запрятан роман «Война и мир»?

    Владимир Кондряков, рекордсмен по запоминанию знаков числа Пи: «Пи — идеальный инструмент для проверки памяти. Там абсолютно непредсказуемые числа, без всякой логики, закономерности нет. Приходится брать кусок и учить отдельно. Но я эти отрезки превращал в картины, которые легко запомнить. И запомнил 460 с лишним картин на 23 тысячи».

    Пи — загадочное число. Ведь количество знаков после запятой бесконечно. Но они не повторяются, не составляют никакой закономерности, то есть это хаос, в котором однако живет множество возможностей. В этой бесконечности может содержаться все что угодно.

    Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики института имени Стеклова РАН: «Действительно, есть гипотеза, что любое число любой длины может встретиться в числе Пи. То есть если вы переведете „Войну и мир“ Толстого в цифровой формат ноликов и единичек, то где-нибудь на просторах разложения числа Пи это действительно встретится».

    От школьных 3,14 ученые на сегодня углубились до 10 триллионов знаков после запятой. И продолжают копать. Со стороны похоже на странный спорт. Куда еще уточнять бесконечность и зачем? Но ведь верит кто-то, что блеснет вдруг в бесконечном хаосе какая-то закономерность.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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