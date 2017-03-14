Математики отмечают День числа Пи

Сегодня во всем мире отмечают День числа Пи. Этот неофициальный праздник ровно 30 лет назад придумал физик из Калифорнии Ларри Шоу.

Насколько удалось ученым продвинуться к разгадке тайны одной из главных математических констант, как число Пи звучит в виде мелодии, и правда ли, что в этом числе запрятан роман «Война и мир»?



Владимир Кондряков, рекордсмен по запоминанию знаков числа Пи: «Пи — идеальный инструмент для проверки памяти. Там абсолютно непредсказуемые числа, без всякой логики, закономерности нет. Приходится брать кусок и учить отдельно. Но я эти отрезки превращал в картины, которые легко запомнить. И запомнил 460 с лишним картин на 23 тысячи».



Пи — загадочное число. Ведь количество знаков после запятой бесконечно. Но они не повторяются, не составляют никакой закономерности, то есть это хаос, в котором однако живет множество возможностей. В этой бесконечности может содержаться все что угодно.



Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики института имени Стеклова РАН: «Действительно, есть гипотеза, что любое число любой длины может встретиться в числе Пи. То есть если вы переведете „Войну и мир“ Толстого в цифровой формат ноликов и единичек, то где-нибудь на просторах разложения числа Пи это действительно встретится».



От школьных 3,14 ученые на сегодня углубились до 10 триллионов знаков после запятой. И продолжают копать. Со стороны похоже на странный спорт. Куда еще уточнять бесконечность и зачем? Но ведь верит кто-то, что блеснет вдруг в бесконечном хаосе какая-то закономерность.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

