Участники «Ты супер!» исполнили гимн шоу для космонавта

Участники проекта «Ты супер!» прошли азы подготовки к полету в космос. Те, кто мечтает стать звездами эстрады, встретились с человеком, который видел звезды ближе, чем большинство землян, — с участником экспедиции на МКС Сергеем Ревиным.
После выступлений на большой сцене и выхода в эфир на миллионную аудиторию многие участники признавались, что испытывали космические ощущения. И как после этого не рассказать им, что же такое настоящий космос.
Сергей Ревин, космонавт-испытатель, Герой России: «Вот так вот постепенно ракета набирает ход. Перегрузки, но такие незначительные, я бы сказал».
Летчик-космонавт Сергей Ревин рассказал ребятам о своем полете в космос. И участники, кажется, оказались с ним на одной волне. И он, и они очень хорошо знают, каково это — добиваться невероятных целей, как это — быть одним из немногих избранных. Только вот осталось уточнить кое-что.
Роман Дружинин, участник проекта «Ты супер!»: «А спите вы как?»
Сергей Ревин: «Мы находимся в невесомости, поэтому, естественно, у нас кроватей там нет, как на Земле. Для того, чтобы спать, у нас есть каюта. А в каюте есть спальный мешок. Таким образом, мы просто влетаем в спальный мешок».
Удивительная штука — оказалось, участник проекта «Ты супер!» Рома Корнеев из Казахстана был уверен, что космонавты — «одноразовые» и с околоземной орбиты назад не возвращаются. А ведь все старты по-прежнему проходят с Байконура в Казахстане.
Роман Корнеев: «Не знал, что собаки были сперва там. И не знал, что космонавты оттуда выйдут живыми, из космоса».
Они еще немного пофотографируются, возьмут автографы. И даже попробуют научить летчика-космонавта петь.
Сергей Ревин: «Фонограммы нет?»
Но как это: петь о полете и ни разу не взлететь? Так что участники проекта «Ты супер!» все-таки побывали в «невесомости» — в аэродинамической трубе. Еще секунды — и все. Нет больше рук, только крылья. Главное — расслабиться и лечь в поток воздуха, который сам поднимет.
Наверное, все они поняли, как символичен для них этот полет. Если что, то обязательно поддержат, не дадут ни упасть, ни перевернуться. Можно просто закрыть глаза и лететь.
Новый выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 марта, в 20:00. Следить за новостями проекта и успехами юных исполнителей, а также голосовать за понравившихся конкурсантов можно при помощи приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.
Маленькие поклонники шоу теперь тоже могут проявить свои таланты, поучаствовав в караоке-акции «Ты супер!». Нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта. Фрагменты из лучших записей покажут в финале шоу.
Сергей Ревин, космонавт-испытатель, Герой России: «Вот так вот постепенно ракета набирает ход. Перегрузки, но такие незначительные, я бы сказал».
Летчик-космонавт Сергей Ревин рассказал ребятам о своем полете в космос. И участники, кажется, оказались с ним на одной волне. И он, и они очень хорошо знают, каково это — добиваться невероятных целей, как это — быть одним из немногих избранных. Только вот осталось уточнить кое-что.
Роман Дружинин, участник проекта «Ты супер!»: «А спите вы как?»
Сергей Ревин: «Мы находимся в невесомости, поэтому, естественно, у нас кроватей там нет, как на Земле. Для того, чтобы спать, у нас есть каюта. А в каюте есть спальный мешок. Таким образом, мы просто влетаем в спальный мешок».
Удивительная штука — оказалось, участник проекта «Ты супер!» Рома Корнеев из Казахстана был уверен, что космонавты — «одноразовые» и с околоземной орбиты назад не возвращаются. А ведь все старты по-прежнему проходят с Байконура в Казахстане.
Роман Корнеев: «Не знал, что собаки были сперва там. И не знал, что космонавты оттуда выйдут живыми, из космоса».
Они еще немного пофотографируются, возьмут автографы. И даже попробуют научить летчика-космонавта петь.
Сергей Ревин: «Фонограммы нет?»
Но как это: петь о полете и ни разу не взлететь? Так что участники проекта «Ты супер!» все-таки побывали в «невесомости» — в аэродинамической трубе. Еще секунды — и все. Нет больше рук, только крылья. Главное — расслабиться и лечь в поток воздуха, который сам поднимет.
Наверное, все они поняли, как символичен для них этот полет. Если что, то обязательно поддержат, не дадут ни упасть, ни перевернуться. Можно просто закрыть глаза и лететь.
Новый выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 марта, в 20:00. Следить за новостями проекта и успехами юных исполнителей, а также голосовать за понравившихся конкурсантов можно при помощи приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.
Маленькие поклонники шоу теперь тоже могут проявить свои таланты, поучаствовав в караоке-акции «Ты супер!». Нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта. Фрагменты из лучших записей покажут в финале шоу.
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