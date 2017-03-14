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  • 14.03, 17:17
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Участники «Ты супер!» исполнили гимн шоу для космонавта

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Участники «Ты супер!» исполнили гимн шоу для космонавта

Участники «Ты супер!» исполнили гимн шоу для космонавта

Участники «Ты супер!» исполнили гимн шоу для космонавта

    Участники проекта «Ты супер!» прошли азы подготовки к полету в космос. Те, кто мечтает стать звездами эстрады, встретились с человеком, который видел звезды ближе, чем большинство землян, — с участником экспедиции на МКС Сергеем Ревиным.

    После выступлений на большой сцене и выхода в эфир на миллионную аудиторию многие участники признавались, что испытывали космические ощущения. И как после этого не рассказать им, что же такое настоящий космос.

    Сергей Ревин, космонавт-испытатель, Герой России: «Вот так вот постепенно ракета набирает ход. Перегрузки, но такие незначительные, я бы сказал».

    Летчик-космонавт Сергей Ревин рассказал ребятам о своем полете в космос. И участники, кажется, оказались с ним на одной волне. И он, и они очень хорошо знают, каково это — добиваться невероятных целей, как это — быть одним из немногих избранных. Только вот осталось уточнить кое-что.

    Роман Дружинин, участник проекта «Ты супер!»: «А спите вы как?»

    Сергей Ревин: «Мы находимся в невесомости, поэтому, естественно, у нас кроватей там нет, как на Земле. Для того, чтобы спать, у нас есть каюта. А в каюте есть спальный мешок. Таким образом, мы просто влетаем в спальный мешок».

    Удивительная штука — оказалось, участник проекта «Ты супер!» Рома Корнеев из Казахстана был уверен, что космонавты — «одноразовые» и с околоземной орбиты назад не возвращаются. А ведь все старты по-прежнему проходят с Байконура в Казахстане.

    Роман Корнеев: «Не знал, что собаки были сперва там. И не знал, что космонавты оттуда выйдут живыми, из космоса».

    Они еще немного пофотографируются, возьмут автографы. И даже попробуют научить летчика-космонавта петь.

    Сергей Ревин: «Фонограммы нет?»

    Но как это: петь о полете и ни разу не взлететь? Так что участники проекта «Ты супер!» все-таки побывали в «невесомости» — в аэродинамической трубе. Еще секунды — и все. Нет больше рук, только крылья. Главное — расслабиться и лечь в поток воздуха, который сам поднимет.

    Наверное, все они поняли, как символичен для них этот полет. Если что, то обязательно поддержат, не дадут ни упасть, ни перевернуться. Можно просто закрыть глаза и лететь.

    Новый выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 марта, в 20:00. Следить за новостями проекта и успехами юных исполнителей, а также голосовать за понравившихся конкурсантов можно при помощи приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.

    Маленькие поклонники шоу теперь тоже могут проявить свои таланты, поучаствовав в караоке-акции «Ты супер!». Нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта. Фрагменты из лучших записей покажут в финале шоу.

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