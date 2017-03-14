Четверо мужчин провалились под лед на Москве-реке, решив срезать путь от метро

Четверо мужчин попали под лед на
северо-западе столицы после попытки сократить путь от метро, пройдя по замерзшей Москве-реке.
Как сообщили ТАСС в городском департаменте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около 14:00 в районе станции метро «Мякинино».
Из сообщения департамента: «Прибывшие на место происшествия на катере на воздушной подушке сотрудники поисково-спасательной станции спасли четверых мужчин. Замерзших от ледяной воды мужчин спасатели передали врачам скорой помощи».
По данным представителя главка, потерпевшие пошли по льду, решив таким образом сократить путь от метро.
Из сообщения департамента: «Прибывшие на место происшествия на катере на воздушной подушке сотрудники поисково-спасательной станции спасли четверых мужчин. Замерзших от ледяной воды мужчин спасатели передали врачам скорой помощи».
По данным представителя главка, потерпевшие пошли по льду, решив таким образом сократить путь от метро.
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