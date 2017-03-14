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  • 14.03, 17:17

Четверо мужчин провалились под лед на Москве-реке, решив срезать путь от метро

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Четверо мужчин провалились под лед на Москве-реке, решив срезать путь от метро

Четверо мужчин провалились под лед на <nobr>Москве-реке</nobr>, решив срезать путь от метро

Четверо мужчин попали под лед на северо-западе столицы после попытки сократить путь от метро, пройдя по замерзшей Москве-реке.

Как сообщили ТАСС в городском департаменте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около 14:00 в районе станции метро «Мякинино».

Из сообщения департамента: «Прибывшие на место происшествия на катере на воздушной подушке сотрудники поисково-спасательной станции спасли четверых мужчин. Замерзших от ледяной воды мужчин спасатели передали врачам скорой помощи».

По данным представителя главка, потерпевшие пошли по льду, решив таким образом сократить путь от метро.

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