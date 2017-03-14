ФАС признала «дочку» Apple виновной в координации цен на iPhone 5 и 6

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России признала «Эппл Рус» — дочернюю компанию Apple — виновной в координации цен на ряд моделей iPhone пятой и шестой серии.
Как объявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в ходе рассмотрения дела, установлены нарушения в отношении смартфонов iPhone 5s, 5c, 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus.
При этом, как уточнил Цариковский, ФАС не будет выносить предписание по устранению нарушений, поскольку компания уже их устранила.
Основанием для проведения антимонопольного расследования стала жалоба одного из покупателей, сообщили в ФАС. Он обратил внимание ведомства на одинаковые цены на модели iPhone 6s и iPhone 6s Plus у 16 основных реселлеров.
Дело о защите конкуренции было открыто в отношении не только ООО «Эппл Рус», но и ее материнских компаний — Apple Holding B. V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Однако в итоге решения об их виновности принято не было.
В отношении iPhone 7-го поколения нарушений не выявлено.
При этом, как уточнил Цариковский, ФАС не будет выносить предписание по устранению нарушений, поскольку компания уже их устранила.
Основанием для проведения антимонопольного расследования стала жалоба одного из покупателей, сообщили в ФАС. Он обратил внимание ведомства на одинаковые цены на модели iPhone 6s и iPhone 6s Plus у 16 основных реселлеров.
Дело о защите конкуренции было открыто в отношении не только ООО «Эппл Рус», но и ее материнских компаний — Apple Holding B. V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Однако в итоге решения об их виновности принято не было.
В отношении iPhone 7-го поколения нарушений не выявлено.
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