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  • 14.03, 15:46

ФАС признала «дочку» Apple виновной в координации цен на iPhone 5 и 6

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ФАС признала «дочку» Apple виновной в координации цен на iPhone 5 и 6

ФАС признала «дочку» Apple виновной в координации цен на iPhone 5 и 6

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России признала «Эппл Рус» — дочернюю компанию Apple — виновной в координации цен на ряд моделей iPhone пятой и шестой серии.

Как объявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в ходе рассмотрения дела, установлены нарушения в отношении смартфонов iPhone 5s, 5c, 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus.

При этом, как уточнил Цариковский, ФАС не будет выносить предписание по устранению нарушений, поскольку компания уже их устранила.

Основанием для проведения антимонопольного расследования стала жалоба одного из покупателей, сообщили в ФАС. Он обратил внимание ведомства на одинаковые цены на модели iPhone 6s и iPhone 6s Plus у 16 основных реселлеров.

Дело о защите конкуренции было открыто в отношении не только ООО «Эппл Рус», но и ее материнских компаний — Apple Holding B. V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Однако в итоге решения об их виновности принято не было.

В отношении iPhone 7-го поколения нарушений не выявлено.

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