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  • 14.03, 15:46

Лукашенко утвердил изменения в соглашении о единой с Россией системе ПВО

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Лукашенко утвердил изменения в соглашении о единой с Россией системе ПВО

Лукашенко утвердил изменения в соглашении о единой с Россией системе ПВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменения и дополнения в соглашение о создании единой с Россией системы ПВО.

Указ белорусского лидера опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что 2 ноября 2016 года в Минске был подписан протокол, уточняющий некоторые формулировки соглашения. Так, понятие «угрожаемый период» заменили на «период непосредственной угрозы агрессии», подразумевающее военно-политическую обстановку, при которой Россия или Белоруссия могут подвергнуться нападению «какого-либо государства или группы государств».

Договор о совместной охране воздушной границы Союзного государства и создании Единой региональной системы ПВО был подписан в 2009 году. В прошлом году Россия и Белоруссия завершили формирование общей противовоздушной обороны и перешли к совместным боевым дежурствам.

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