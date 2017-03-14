Череповецкий лихач протаранил машину ДПС в ходе погони: видео

Десятки автомобилистов в Череповце стали свидетелями масштабного преследования нарушителя инспекторами ДПС. Автомобилист не остановился по требованию полицейских, протаранил служебную машину и чуть не сбил блюстителя дорожного порядка.

Машину, которая показалась участникам движения подозрительной, трудно было не заметить на дороге. Номер легковушки, на высокой скорости перестраивавшейся из ряда в ряд, они сообщили сотрудникам ГИБДД. Когда инспектор потребовал остановиться, водитель выехал на обочину и протаранил полицейский автомобиль.



Во время опасного маневра патрульный, к счастью, не пострадал. Его коллеги на нескольких служебных автомобилях бросились в погоню за агрессивным нарушителем.



Еще один наряд ДПС выдвинулся навстречу и перекрыл дорогу. Полицейским прямо на трассе пришлось разложить ленту со специальными шипами. Однако через это препятствие водитель промчался на полной скорости. Понял, что продолжать гонку больше не сможет, только через несколько километров.



Выяснилось, что за рулем находился 22-летний житель Череповца. Ранее Юрий уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. На этот раз он отказался от медицинского освидетельствования. Теперь лихачу грозит уже более серьезное наказание, вплоть до уголовного преследования.