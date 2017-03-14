#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 14:15
В Москву с официальным визитом прилетел президент Армении. Армения, Медведев, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москву с официальным визитом прилетел президент Армении

комментировать
В Москву с официальным визитом прилетел президент Армении

В Москву с официальным визитом прилетел президент Армении

В Москву с официальным визитом прилетел президент Армении

    В Россию по приглашению Владимира Путина прибыл с официальным визитом президент Армении Серж Саргсян.

    Сегодня армянский лидер проведет переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Основным вопросом станут торгово-экономические отношения между странами.

    А на следующий день Путин и Саргсян обсудят двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурной областях. Отдельной темой переговоров станет урегулирование нагорнокарабахского конфликта.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru