В Москву с официальным визитом прилетел президент Армении

В Россию по приглашению Владимира Путина прибыл с официальным визитом президент Армении Серж Саргсян.

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Медведев

Путин

Сегодня армянский лидер проведет переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Основным вопросом станут торгово-экономические отношения между странами.



А на следующий день Путин и Саргсян обсудят двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурной областях. Отдельной темой переговоров станет урегулирование нагорнокарабахского конфликта.