Патрушев: зарубежные спецслужбы пытаются дестабилизировать обстановку в РФ

Иностранные спецслужбы активизировали деятельность по дестабилизации
общественно-политической обстановки в России. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Южном федеральном округе (ЮФО).
Николай Патрушев: «Активизировалась деструктивная деятельность иностранных спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в России. Украинские власти открыто заявляют об организации диверсионно-подрывной работы».
Также он сообщил о повышенном уровне террористических и экстремистских угроз в ЮФО. Это связано в том числе с нелегальной миграцией с Ближнего Востока, передает «Интерфакс».
Николай Патрушев: «Ситуацию осложняет усиливающаяся миграция, в том числе незаконная, из нестабильных государств Ближнего Востока. Отмечается возможность возвращения в страну жителей региона, участвовавших (в боевых действиях) на стороне незаконных вооруженных формирований в Сирии».
Секретарь Совбеза РФ также предупредил об опасности, которую представляют деятельность радикальных националистических и религиозных группировок, проявления экстремизма в Интернете, а также рост ксенофобских настроений в молодежной среде.
Также он сообщил о повышенном уровне террористических и экстремистских угроз в ЮФО. Это связано в том числе с нелегальной миграцией с Ближнего Востока, передает «Интерфакс».
Николай Патрушев: «Ситуацию осложняет усиливающаяся миграция, в том числе незаконная, из нестабильных государств Ближнего Востока. Отмечается возможность возвращения в страну жителей региона, участвовавших (в боевых действиях) на стороне незаконных вооруженных формирований в Сирии».
Секретарь Совбеза РФ также предупредил об опасности, которую представляют деятельность радикальных националистических и религиозных группировок, проявления экстремизма в Интернете, а также рост ксенофобских настроений в молодежной среде.
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