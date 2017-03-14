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  • 14.03, 12:44

«НТВ-видение» представляет документальный фильм Глеба Пьяных «Сколько стоит ваше счастье»

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<nobr>«НТВ-видение</nobr>» представляет документальный фильм Глеба Пьяных «Сколько стоит ваше счастье»

«НТВ-видение» представляет документальный фильм Глеба Пьяных «Сколько стоит ваше счастье»

<nobr>«НТВ-видение</nobr>» представляет документальный фильм Глеба Пьяных «Сколько стоит ваше счастье»

На НТВ — премьера фильма известного журналиста и ведущего канала Глеба Пьяных «Сколько стоит ваше счастье» из цикла «НТВ-видение». Этот документальный проект — о трудных временах и непростом человеческом счастье.

Все его герои — уникальные семьи. У одних шестнадцать детей, у других — семеро. Все счастливые семьи на самом деле счастливы по-своему. Они создают свой мир — не мир больших денег на пресловутой Рублёвке и не мир ужасающей нищеты (как ни странно, порой там же, на Рублёвке). Натуральное хозяйство силами родных детей — это не бизнес и не хобби, это особое качество жизни. Особняк, битком набитый антиквариатом — это не жажда богатства, а жажда самовыражения. Как люди строят своё счастье — предмет исследования автора фильма.

Глеб Пьяных: «Те, кому „щи жидки“, и те, кому „жемчуг мелкий“. „Жемчуг“ в нашей стране сейчас мельчает. Интересно, что происходит в мозгах людей: кто понял, что не в деньгах счастье?».

В своём проекте Пьяных выступает с лозунгом «Программа минимум: тихо, спокойно, интеллигентно». Эту фразу он произносит и героям, к которым приезжает с телекамерой.

Глеб Пьяных: «Пару лет подряд я наблюдаю, как в России всё дешевеет — квартиры, машины и т.д. И я задумался: а человеческое счастье тоже подешевело? И отправился в „эпицентр счастья“ — на Рублёвку. Нашёл там „девицу-красавицу“, которая могла продать свой особняк за 13 миллионов долларов, а теперь не сможет продать его и за 3 миллиона. Как вы думаете, она рвёт на себе волосы?»

Жанр, в котором снят фильм, сам автор называет «мелким кружевом». Истории героев переплетаются друг с другом, несмотря на то, что в реальной жизни богачи и бедняки почти не встречаются. Ну, разве что в дорогих бутиках. Как себя чувствует девушка, которой в таком магазине платят 17 тысяч рублей в месяц, в то время как покупатели приходят с пачками денег? Зачем девушке такая работа? И почему люди, состоявшиеся в профессии и даже в большом бизнесе, вдруг начинают искать своё счастье в самых неожиданных местах? Обо всём этом — в новом фильме Глеба Пьяных «Сколько стоит ваше счастье» на НТВ. Премьера — 24 марта, в 23:35.

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