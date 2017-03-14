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  • 14.03, 12:44

Сотрудник ДПС забыл автомат в екатеринбургском кафе

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Сотрудник ДПС забыл автомат в екатеринбургском кафе

Сотрудник ДПС забыл автомат в екатеринбургском кафе

Экипаж сотрудников ГИБДД посетил кафе на улице Онуфриева в Екатеринбурге. После того как они ушли, автомат Калашникова с полным боекомплектом, который забыл один из них, остался лежать на стуле.

Инцидент произошел накануне. По факту случившегося начата служебная проверка. К счастью, невнимательность сотрудника ДПС не привела к трагическим последствиям — оружие никто не применил и не похитил.

Автомат, лежавший на стуле, заметил безработный местный житель 1976 года рождения. Он забрал оружие и оставил в кафе свой номер телефона, чтобы сотрудники ГИБДД, когда спохватятся, смогли связаться с ним. Мужчина вернул безответственному правоохранителю АК-74У и все патроны к нему, передает РИА Новости.

Начальник регионального главка МВД Михаил Бородин поручил принять самые жесткие меры в отношении сотрудника, который забыл автомат в кафе. Также будет дана оценке работе непосредственных руководителей экипажа ДПС, в состав которого входит виновный.

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