Учителя танцев из Москвы обвинили в педофилии

В Москве 65-летнего мужчину, заменявшего учителя танцев в школе, обвинили в совершении насильственных действий в отношении малолетних учениц.

По информации СУ СК по Москве, «он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и развратных действиях».



По версии следствия, с 2015 по 2016 годы мужчина, заменяя преподавателя танцев в одном из образовательных учреждений на юго-востоке столицы, неоднократно совершил в отношении обучающихся девочек насильственные и развратные действия сексуального характера. Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего следователи возбудили уголовное дело.



Мужчину заключили под стражу, его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.