У Vertu появился третий за пять лет владелец

У компании Vertu, знаменитой своими смартфонами, которые мало что могут, но стоят 10 000 долларов, появился новый владелец. Уже третий за последние пять лет.

На этот раз компанию купил турецкий бизнесмен Хакан Узан. Когда-то его семья считалась одной из самых влиятельных в Турции.



Формально Vertu будет принадлежать кипрской компании Baferton, которую контролирует Узан. Сумма сделки, как сообщает Daily Telegaph, — 61 млн долларов.



Когда этот сверкающий актив пять лет назад покупала шведская компания EQT, то заплатила в четыре раза больше — 250 млн долларов.



Но самое интересное в этой истории другое. В 2001 году финская Nokia — еще один бывший владелец Vertu — обвинила компанию семьи Узанов в мошенничестве.