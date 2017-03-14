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  • 14.03, 09:42

Четыре человека погибли при пожаре в Ульяновской области

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Четыре человека погибли при пожаре в Ульяновской области

Четыре человека погибли при пожаре в Ульяновской области

Четыре человека погибли при пожаре в Ульяновской области
  • Фото: misanec.ru

    • Четыре человека погибли в результате пожара в Ульяновской области. Следственное управление СКР по региону начало доследственную проверку в связи с инцидентом.

    По информации СУ СК по Ульяновской области, ЧП произошло в одном из частных домов в районном поселке Новоспасское.

    Из сообщения СУ СК по Ульяновской области: «После тушения пожара обнаружены тела четырех мужчин: 66-летнего хозяина дома, двух его сыновей 40 и 43 лет и их 40-летнего знакомого. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем».

    Сообщается, что погибшие систематически злоупотребляли спиртным. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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