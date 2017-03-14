Более 10 подводных роботов получит ВМФ до конца года

До ноября в распоряжение ВМФ поступят более 10 новых подводных поисково-спасательных роботов «Марлин-350 ». Их планируют использовать для обследования аварийных субмарин.

Аппарат дистанционный, все данные он передает оператору по кабелю. «Марлин» способен погрузиться на сотни метров. Его можно оснастить камерой, различными датчиками, гидролокаторами и манипулятором.



Аппарат не уступает западным аналогам. «Марлинами» уже оснащены противодиверсионные катера, спасательные буксиры и суда.