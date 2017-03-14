#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 08:11
Более 10 подводных роботов получит ВМФ до конца года. армия и флот РФ, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Более 10 подводных роботов получит ВМФ до конца года

комментировать

Более 10 подводных роботов получит ВМФ до конца года

Более 10 подводных роботов получит ВМФ до конца года

    До ноября в распоряжение ВМФ поступят более 10 новых подводных поисково-спасательных роботов «Марлин-350». Их планируют использовать для обследования аварийных субмарин.

    Аппарат дистанционный, все данные он передает оператору по кабелю. «Марлин» способен погрузиться на сотни метров. Его можно оснастить камерой, различными датчиками, гидролокаторами и манипулятором.

    Аппарат не уступает западным аналогам. «Марлинами» уже оснащены противодиверсионные катера, спасательные буксиры и суда.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru