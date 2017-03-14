Более 10 подводных роботов получит ВМФ до конца года

До ноября в распоряжение ВМФ поступят более 10 новых подводных
поисково-спасательных роботов «Марлин-350». Их планируют использовать для обследования аварийных субмарин.
Аппарат дистанционный, все данные он передает оператору по кабелю. «Марлин» способен погрузиться на сотни метров. Его можно оснастить камерой, различными датчиками, гидролокаторами и манипулятором.
Аппарат не уступает западным аналогам. «Марлинами» уже оснащены противодиверсионные катера, спасательные буксиры и суда.
Аппарат не уступает западным аналогам. «Марлинами» уже оснащены противодиверсионные катера, спасательные буксиры и суда.
Комментарии