#ТЫСУПЕР!
Час Волкова
Час Волкова 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 05:09

Ивановские полицейские ответят за халатность, приведшую к убийству женщины

комментировать
Ивановские полицейские ответят за халатность, приведшую к убийству женщины

Ивановские полицейские ответят за халатность, приведшую к убийству женщины

Ивановские полицейские ответят за халатность, приведшую к убийству женщины
  • Фото: Телекомпания Барс /youtube.com

    • В Ивановской области расследуют дело о служебной халатности в полиции: женщина жаловалась на побои от сожителя, вскоре тот ее убил.

    Трагедия произошла в городе Комсомольске. 16 февраля 28-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и угрожал убить 62-летний бывший сожитель. Женщина отметила, что нападавший владеет огнестрельным оружием.

    Заявление пострадавшей в отделе не зарегистрировали. 28 февраля женщина написала в прокуратуру Комсомольского района заявление о бездействии сотрудников полиции.

    5 марта марта женщину нашли убитой. Экс-сожитель застрелил ее, ранил из ружья ее нового возлюбленного и покончил с собой, сообщает IvanovoNews.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru