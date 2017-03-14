Ивановские полицейские ответят за халатность, приведшую к убийству женщины

В Ивановской области расследуют дело о служебной халатности в полиции: женщина жаловалась на побои от сожителя, вскоре тот ее убил.
Трагедия произошла в городе Комсомольске. 16 февраля 28-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и угрожал убить 62-летний бывший сожитель. Женщина отметила, что нападавший владеет огнестрельным оружием.
Заявление пострадавшей в отделе не зарегистрировали. 28 февраля женщина написала в прокуратуру Комсомольского района заявление о бездействии сотрудников полиции.
5 марта марта женщину нашли убитой. Экс-сожитель застрелил ее, ранил из ружья ее нового возлюбленного и покончил с собой, сообщает IvanovoNews.
Заявление пострадавшей в отделе не зарегистрировали. 28 февраля женщина написала в прокуратуру Комсомольского района заявление о бездействии сотрудников полиции.
5 марта марта женщину нашли убитой. Экс-сожитель застрелил ее, ранил из ружья ее нового возлюбленного и покончил с собой, сообщает IvanovoNews.
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