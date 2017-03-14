Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit

Палата лордов британского парламента вслед за палатой общин одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit в его первоначальном виде, без поправок. Теперь слово за королевой.
Для вступления закона в силу необходимо лишь согласие королевы Великобритании Елизаветы II. По сути, это согласие дается автоматически, так что уже в ближайшие часы у премьера Терезы Мэй не останется никаких преград для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе королевства из состава ЕС.
Лорды изначально добивались внесения в законопроект двух поправок: о гарантии неизменности статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС и об обязанности правительства согласовать с парламентом итоговую сделку по условиям «развода» с Брюсселем. Однако в понедельник лорды пошли на попятную и отказались от своих требований.
Когда именно Мэй официально запустит Brexit, пока неясно. Ранее предполагалось, что она направит соответствующее уведомление в Брюссель уже во вторник. Сейчас же считается, что это произойдет в конце марта — с учетом выборов в Нидерландах и конференции Шотландской национальной партии, назначенной на конец текущей недели, отмечает РИА Новости.
Лорды изначально добивались внесения в законопроект двух поправок: о гарантии неизменности статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС и об обязанности правительства согласовать с парламентом итоговую сделку по условиям «развода» с Брюсселем. Однако в понедельник лорды пошли на попятную и отказались от своих требований.
Когда именно Мэй официально запустит Brexit, пока неясно. Ранее предполагалось, что она направит соответствующее уведомление в Брюссель уже во вторник. Сейчас же считается, что это произойдет в конце марта — с учетом выборов в Нидерландах и конференции Шотландской национальной партии, назначенной на конец текущей недели, отмечает РИА Новости.
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